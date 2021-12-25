Motorola, Yeni Bir Katlanabilir ‘Razr’ Üzerinde Çalışıyor

Akıllı telefon dünyasının en bilinen markalarından Motorola, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü katlanabilir Razr modelleri ile tam olarak istediği başarıyı elde edememişti. Yeni bir açıklamaya göre şirket, şimdi farklı özellikleri olan yeni bir katlanabilir Razr üzerinde çalışmalara başladı.

Akıllı telefon sektöründe son dönemlerde en çok ses getiren yeniliklerden biri ‘katlanabilir’ modellerdeki artıştı. Teknoloji devlerinden arka arkaya katlanabilir akıllı telefon yatırımları gelirken Motorola da 2019 yılında klasik Razr dizaynında katlanabilir bir model piyasaya sürmüştü. Ardından 2020 yılında Motorola Razr 5G modelini çıkartan şirketin şimdi de yeni bir üst model üzerinde çalışmalara başladığı bilgisi ortaya çıktı.

Lenovo genel müdürü olan Chen Jin, bugün yaptığı bir açıklamada Motorola’nın üçüncü nesil katlanabilir Razr modeli üzerinde çalışmalara başladığını ifade etti. Elde edilen bilgilere göre yeni katlanabilir Motorola Razr modelinde daha farklı bir kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş tasarım ve daha yüksek performans olacak.

Motorola'nın önceki iki modelden daha iyi bir iş çıkarması bekleniyor:

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi katlanabilir akıllı telefon piyasası her geçen yıl daha da kızışmaya devam ediyor. OPPO da yaklaşık iki hafta önce bu yarışa dahil olmuş ve ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmıştı. Aynı zamanda Motorola, teknoloji devi Samsung’un Galaxy Z Flip 3 gibi dikkat çeken modelleriyle de rekabet etmek durumunda kalacak. Uzmanlar, şirketin önceki iki Razr modelindeki hataların bu defa yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Her ne kadar Motorola’nın ilk iki katlanabilir modelleri gündem yaratmış olsa da kullanıcıların birçoğu, fiyat performans olarak memnun kalmadıklarını ifade ediyordu. Zamanında Razr modellerinin sahip oldukları özellikler, orta-sınıf akıllı telefonlarda da mevcuttu. Bu nedenle üçüncü nesil Motorola Razr katlanabilir akıllı telefonun biraz daha düşük fiyatla daha fazla özellik sunması bekleniyor.