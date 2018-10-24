Samsung, Süper Hızlı Akıllı Telefonlar İçin Tarih Verdi

Akıllı telefonları daha önce hiç olmadığı kadar hızlı hale getirecek olan UFS 3.0 teknolojisi, 2019 yılında bizimle olacak.

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde veri transfer hızlarının en tepe seviyesi olan UFS teknolojisi, 3.0 standardıyla 2019'da geliyor. UFS standardı, şu an bilindik bütün akıllı telefonlarda işletim sisteminden fotoğraflara ve videolara kadar her birim için kullanılan depolama standardıdır.

Şu an 2.1 sürümüyle bütün telefonlarda bulunan bu teknoloji, Samsung'un elinde yeniden hayat bulmuş durumda. 3D Nand teknolojisiyle desteklenen UFS 3.0 ile birlikte depolama birimlerinin boyutu ve alanı sabit kalacak. Buna karşın yazma ve okuma hızları tam 2 katına çıkacak. Böylece akıllı telefonlarda 1.9GB/s okuma / 400MB/s yazma hızlarına erişilebilecek.

Daha önce bu teknolojiyle ilgili çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Samsung, bugün gerçekleştirdiği sunumla birlikte net olmasa da tarih bilgisi de paylaştı. Buna göre yeni çipler 3 farklı varyantla gelecek. 128/256 ve 512GB depolama alanı sunacak olan çipler, 2019 yılında karşımızda olacak. 1TB'lık varyantın ise 2021 yılında karşımıza çıkması bekleniyor.

Son olarak gelelim 2020 yılında aramızda olması beklnen LPDDR5 RAM standardına. Samsung'un akıllı telefonlarda şu an 25 GB/S olan bant genişliğini 51.2 GB/S seviyelerine çekeceği bu RAM teknolojisi, 2 kat daha hızlı bir önbellek performansının yanında %20'de efektif güç kullanımı sunacak. Anlayacağınız akıllı telefonlarımızı 2'ye katlayacak performansta cihazlar görmemize 2 yıldan az bir süre kaldı.