Xiaomi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Kampanya

Xiaomi Mi Türkiye'nin resmi Facebook sayfası tarafından yapılan açıklamada, Xiaomi Mi Store Vadistanbul'da Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem indirimler yapılacağı belirtildi. 27-29 Ekim arasında minimum 1000 TL'lik alışveriş yapan herkese ücretsiz hediyeler dağıtılacak.
Bununla birlikte 29 Ekim tarihinde 19:23 (1923) ve 20:18 (2018) saatleri arasında mağazadaki bütün ürünlerde %20 indirim yapılacak. Özellikle yeni bir amiral gemisi arayışındaysanız, bunun bulunmaz bir fırsat olduğunu belirtebiliriz.
16 Eylül'de müşterilerine kapılarını açan Mi Store'da açılışa özel %30'a varan indirimler görmüştük. Henüz Türkiye fiyatları beklenen seviyelere gelmemiş olsa da ülkemize özel indirimler yapılıyor olması güzel bir haber. Yine de fiyat/performans telefonu olarak bilinen Xiaomi'nin 'fiyat' tarafını da görmeyi umut ediyoruz.