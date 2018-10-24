Xiaomi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Kampanya

Ülkemiz gelecek pazartesi günü Cumhuriyetin 95. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, Xiaomi Mi Store da bu güne özel bir kampanya düzenliyor.

Xiaomi Mi Türkiye'nin resmi Facebook sayfası tarafından yapılan açıklamada, Xiaomi Mi Store Vadistanbul'da Cumhuriyet Bayramı'na özel muhteşem indirimler yapılacağı belirtildi. 27-29 Ekim arasında minimum 1000 TL'lik alışveriş yapan herkese ücretsiz hediyeler dağıtılacak.

Bununla birlikte 29 Ekim tarihinde 19:23 (1923) ve 20:18 (2018) saatleri arasında mağazadaki bütün ürünlerde %20 indirim yapılacak. Özellikle yeni bir amiral gemisi arayışındaysanız, bunun bulunmaz bir fırsat olduğunu belirtebiliriz.

16 Eylül'de müşterilerine kapılarını açan Mi Store'da açılışa özel %30'a varan indirimler görmüştük. Henüz Türkiye fiyatları beklenen seviyelere gelmemiş olsa da ülkemize özel indirimler yapılıyor olması güzel bir haber. Yine de fiyat/performans telefonu olarak bilinen Xiaomi'nin 'fiyat' tarafını da görmeyi umut ediyoruz.