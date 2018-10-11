Samsung'un Üç Galaxy S10 Modeli Tanıtacağı Resmiyet Kazandı

Samsung'un üç Galaxy S10 modeli, SM-G970F, SM-G975F ve SM-G973F model numaraları ile Çin'de resmi olarak onaylandı. Ayrıca cihazların bazı özellikleri de sızdırıldı.

Sızdırılan bazı raporlara göre Samsung’un yeni amiral gemileri olacak üç yeni Galaxy S10 modeli Çin’de resmi olarak onaylandı. Paylaşılan raporlar, Samsung’un Galaxy S serisinin 10. yılı için üzerine titrediği yeni amiral gemilerinde tüketicileri memnun edecek yeni özellikler sunacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan bazı sızıntılar Samsung’un üç ayrı Galaxy S10 modeli tanıtacağını zaten söylüyordu. Bu cihazlardan biri 5.8 inç ‘düz’ ekranlı Galaxy S10 Lite, biri yine 5.8 inç ancak bu kez ‘edge’ ekranlı ve çift arka kameralı standart Galaxy S10, sonuncusu ise üç arka kameralı premium amiral gemisi Galaxy S10+.

Samsung’un Galaxy S10 ile birlikte tanıtacağı yeni özelliklere gelecek olursak; premium model olan Galaxy S10+’ın 5G destekli bir versiyonunun bulunması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un yeni amiral gemilerinde ultrasonik ekrana gömülü parmak izi tarayıcı kullanacağı da artık bir sır olmaktan çıkmış durumda.

Yine raporlara göre Samsung, Galaxy S10’larda Snapdragon 8150 işlemcisini kullanacak. Bu işlemci, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olacak. Snapdragon 8150, Snapdragon 845’e göre ciddi bir performans artışı sağlayacak olsa da en büyük özelliği işlemcinin dahili NPU (sinir işleme birimi) olacak.

İşlemcide dahili bir NPU bulunması, cihazın çok daha gelişmiş makine öğrenimi ve yapay zeka yeteneklerine sahip olması anlamına geliyor. Apple, A11 Bionic ve A12 işlemcilerindeki NPU ile neler yapabildiğini zaten göstermişti. Huawei ise yeni Kirin 980 işlemcisinde iki NPU’ya yer vererek sinir işlemenin önemini göstermişti.

Galaxy S9 fiyaskosundan sonra Galaxy S10 için hem Samsung hayranlarının hem de akıllı telefon piyasasının beklentileri çok yüksek. Şirketin hem tasarım hem de özellik bakımından bu beklentileri karşılayıp karşıyalamayacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Sizin Galaxy S10’dan en büyük beklentiniz nedir?