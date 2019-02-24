Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Unpacked etkinliğinde Samsung ilk katlanabilir telefonunu duyurmuştu. Şimdi ise katlanabilir bir iPhone modeli konsepti sızdırıldı.

Samsung’un sansasyon yaratan Galaxy Fold modelini tanıtmasından sonra kullanıcılar, Apple’ın geri kalacağını düşünmüyordu. Net bir durum olmamasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl Bank of America’nın yaptığı habere göre Apple’ın 2020 yılında görebileceğimiz katlanabilir bir iPhone üzerine çalıştığı bildirilmişti.

Apple’ın patentini yayınladığı ürünleri piyasaya sürmemek gibi kötü bir huyu olduğunu biliyoruz. Bu sebeple pek de heyecanlanmamak gerek fakat son Galaxy Fold gelişmelerinden sonra Apple’ın geri kalacağını düşünmek de saçma olur.

Foldable.news çalışanları, bizleri heyecanlandıracak katlanabilir bir iPhone konsepti paylaştı. Her ne kadar bazı noktalar gereksiz gibi gözükse ya da gerçekçilikten uzak olsa da cihaz bir bütün olarak güzel görünüyor. Nitekim konsept videolarının amacı bu, hayal gücü. O yüzden sizleri bu güzel videoyla başbaşa bırakıyoruz.