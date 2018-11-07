Samsung Şimdi de Yeni Bir Galaxy R Serisi Başlatacak

Söylentilere göre giriş segmentteki payını artırmak isteyen Samsung, infinity display tasarıma sahip bir Galaxy R serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Doğu Asya’da ortaya çıkan söylentilere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeterince akıllı telefon serisi yokmuş gibi şimdi de ‘Galaxy R’ olarak adlandırılacak yeni bir akıllı telefon serisi başlatmayı planlıyor. Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen serinin ilk üyesi. Galaxy R olarak adlandırılacak olsa da iPhone XR ile rakip olması söz konusu değil.

iPhone XR’ın iPhone Xs’e bir alternatif olarak sunulmasından dolayı Galaxy R’ın da Galaxy S serisine bir alternatif oluşturabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak isimlendirme konusunda bir benzerlik söz konusu olsa da iki cihazın hedef kitlesi tamamen farklı olacak. iPhone XR, iPhone Xs’in yüksek ücretini karşılamak istemeyen kullanıcılara benzer donanımlı bir alternatif olarak sunulurken, Galaxy R, direkt olarak gelişmekte olan pazarlardaki uygun fiyatlı akıllı telefon arayan kullanıcı kitlesini hedefleyecek.

Söylentilere göre Galaxy R, Snapdragon 450 işlemcisinden güç alacak. Bu da cihazın Galaxy J serisine benzer bir donanım ile piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bununla birlikte Samsung, satışları artırmak için şirketin imza tasarımı olan infinity display’i giriş seviye Galaxy R serisine getirecek. Böylece kullanıcılar amiral gemisi tasarıma sahip bir giriş seviye telefon elde edebilecekler.