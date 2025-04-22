Samsung'un kaydırılabilir (yuvarlanabilir de deniyor) telefonunun nasıl görüneceği ortaya çıktı.

Samsung, katlanabilir telefonlarda dünyada en çok öne çıkan markalardan biriydi. Ancak şirketin geliştirdiği farklı türden telefonlar bunlarla sınırlı değil. Öyle ki Güney Koreli teknoloji devi, bir kaydırılabilir (yuvarlanabilir) telefon da geliştiriyor.

Henüz hakkında çok şey bilinmeyen bu cihaz hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Telefonun muhtemel tasarımı ortaya çıktı.

Yuvarlanabilir Samsung böyle gözükebilir

Samsung’un 15 Nisan’da ABD’de yaptığı bir patent başvurusunda bu telefona yer verildi. Çizimlerde, cihazın nasıl görünebileceğine dair bir fikir edinebildik. Bunun ardından da DomoAI ve xleaks7 isimli kullanıcılar çizimlere dayalı bir render oluşturdu.

Tasarıma baktığımızda cihazın şimdiye kadarki gördüğümüz yatay konseptlerin aksine dikey olarak küçülen bir cihaz olduğunu görüyoruz. Yani kaydırıp ekranı içe doğru yuvarladığınızda küçücük kalıyor. Bu kompakt tasarımla da cebe rahatça girebilecek bir tasarım kazanıyor.

Açılmış hâlinin bir fotoğrafı yok. O yüzden küçük ekranını görsek de normal durumda ekranının ne kadar boyutta olacağını bilmiyoruz. Arkaya baktığımızda ise 2’li kamera kurulumuyla geleceği görülebiliyor.

Telefonun yapay zekâyla donatılmasını beklediğimizi de ekleyelim. Şimdiye kadar çıkan söylentilerde hemen çeviri yapma, yapay zekânın kamerayı belli çekimleri yapmak için otomatik olarak ayarlaması, oyunların düzgün ve verimli çalışmasını sağlama gibi özelliklerle gelebileceği ifade edilmişti.

Cihaz hakkında bildiklerimiz bu kadar. Akıllı telefonlarda yepyeni bir çağ başlatabilecek telefonun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bilgi bulunmuyor ancak önümüzdeki yıl olma ihtimali var.