Samsung, One UI arayüzündeki pano özelliğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bir kullanıcının haklı tepkisini kabul eden şirket, pano üzerinde değişiklik yapacağının sözünü verdi. Peki panodaki sorun tam olarak ne?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI arayüzündeki en büyük güvenlik sorunlarından birine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Samsung Galaxy telefon kullanıcılarını biraz da olsa rahatlatacak gibi görünüyor.

Eğer bir Samsung telefon kullanıyorsanız bilirsiniz; panoya kopyaladığınız herhangi bir metin, manuel olarak müdahale etmediğiniz takdirde silinmez. Bu da aslında çok büyük güvenlik sorunlarına kapı aralar. Zira bankacılık işlemleri veya başka bir uygulama için kopyaladığınız kişisel bilgileriniz, çok kolay bir şekilde üçüncü tarafların eline geçebilir.

Samsung, bu soruna bir çözüm bulacak gibi görünüyor

Samsung ABD'nin resmî topluluk forumunda bir paylaşım yapan kullanıcı, One UI arayüzündeki panoya eklenen içerikler için otomatik silme özelliği olmamasına tepki gösterdi. Bu tepki, Samsung ABD yetkilileri tarafından da haklı bulundu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan forum yöneticisi, panoya zaman odaklı silme veya bazı uygulamaları panodan hariç tutma gibi seçenekler için geliştirici ekibe bilgi verileceğini belirtti. Forum yöneticisi, bunun bir söz olduğunu özellikle vurguladı.

Samsung'un kullanıcı tepkisini haklı bulması ve aksiyon alınması yönünde söz vermiş olması oldukça önemli. Neticede panonun sadece manuel olarak silinebiliyor olması, kullanıcı tarafından kabul edilebilir bir durum değil. Sadece güvenlik açısından değil, mahremiyet açısından da riskli olan özellik, umarız en yakın zamanda düzeltilir...