Wuhan'da Görev Yapan Hastane Yöneticisi Yaşamını Yitirdi

COVID-19 virüsünün kaynağı Çin'in Wuhan kentinde Wuhan Wuchang Hastanesi’nin yöneticisi Liu Zhiming, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle virüs yüzünden hayatını kaybeden üst düzey doktor sayısı ikiye yükseldi.

İlk kez 2019’un aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde keşfedilen ve o günden beri dünyaya yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs COVID-19, bugün bir can daha aldı. Virüsün merkezi olan Wuhan’da bir hastanenin yöneticisi Corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdi.

Çin devlet televizyonu tarafından da doğrulanan bilgiye göre, kentteki en büyük hastane olan Wuhan Wuchang Hastanesi’nin yöneticisi Liu Zhiming, COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Böylelikle bu hastanede görev yapan kişilerin ölüm sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

Hayatını kaybeden üst düzey doktor sayısı ikiye yükseldi:

Hastanede görev yapan ve hayatını kaybeden 6. kişi olmakla beraber Liu Zhiming, COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ikinci üst düzey doktor oldu. Hayatını kaybeden bir önceki üst düzey doktorsa COVID-19 virüsünü ilk tespit eden ve virüsle ilgili erken uyarılarda bulunan Li Wenliang’dı.

Virüsün kaynağı olan Çin’de virüsün hızla yayılmasından dolayı hastanelerde fazlasıyla yoğunluk yaşanmakta. Hastanelerde görevli olan sağlık uzmanları, on binlerce hastaya yardım edebilmek için canlarını dişlerine takarak hizmet vermeye devam ediyorlar.

İnsanları virüsten kurtarmak için çabalayan sağlık uzmanlarının birçoğu da COVID-19 virüsüne maruz kalıyor. Bugüne kadar Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre 1.700 sağlık çalışanında COVID-19 virüsü tespit edilmiş durumda.

Geçtiğimiz cuma günü Çin hükümeti, aralarında üst düzey doktorların da olduğu toplamda 25.000 hekimi Hubei eyaletindeki Wuhan ve diğer kentlere yönlendirdi. Şu an itibariyle virüsün kaynağı olan Hubei eyaletinde teyit edilen 60.000 vaka bulunmakta.

Wuhan kentinde keşfedilen ve kısa sürede dünya geneline yayılan Corona virüsü, bugüne kadar teyit edilen bilgilere göre toplamda 73.451 kişiye bulaştı ve 1.875 kişinin ölümüne neden oldu. Virüs, diğer tip koronavirüslerin ölüm sayısını geçerek en öldürücü koronavirüs unvanını kazandı.