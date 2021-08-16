Prize takılı halde bırakılan cihazların elektrik harcayıp harcamadığı yıllardır tartışılan bir konu. Bu içeriğimizdeyse prize takılı şarj cihazlarının ne kadar elektrik harcadığına detaylıca göz atacağız.

Birçok akıllı telefon kullanıcısı, telefonunu şarj ettikten sonra; daha sonra da kullanmak üzere şarj cihazını prize takılı şekilde bırakıyor. Bunda yanlış bir şey olmadığını düşünebilirsiniz; zira birçoğumuzun yaptığı şey tam olarak bu. Peki, şarj cihazını prizde bırakmak elektrik harcıyor mu? Veya daha doğru tabirle şarj cihazını prizde bırakmak ne kadar elektrik harcar?

Bu içeriğimizde yıllardır tartışılan bu konuyu detaylarıyla ele alıp, Türkiye şartlarında prize takılı olarak bırakılan bir şarj cihazının size aylık ve yıllık olarak maliyetlerine bakacağız. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan merak edilen sorunun yanıtına geçelim.

Şarj cihazlarını veya diğer fişleri prizde bırakmak elektrik harcar mı?

Prizler, kapalı kaldıkları takdirde enerji kullanmazlar; dolayısıyla boş prizler elektrik harcamaz. Bir başka deyişle boş halde duran prizleri şalterden kapatmak size bir katkı sağlamaz. Ancak prize takılı olarak bırakılan herhangi bir şarj cihazı, kendine bağlı bir cihaz olsun ya da olmasın elektrik kullanmaya devam eder. Burada harcanan elektrik miktarı kuruşlarla hesaplanacak olsa da şarj cihazınızın raf ömrünü kısaltır. Bu nedenle işiniz bittiğinde fişi prizden çıkarmak en sağlıklı seçenek olabilir.

İlk sorumuzun yanıtını aldığımıza göre ikinci soruya geçebiliriz: Prizde bırakılan şarj aletleri ne kadar güç kullanıyor ve fişten çekilmeli mi? Bu soruya detaylı bir yanıt verebilmek için piyasada bulunan binlerce farklı cihazı tek tek test etmek gerekiyor. Bu içerikteyse pek çok evde bulunan standart 5W'lık orijinal bir iPhone şarj cihazı üzerinden gideceğiz. Ancak buna geçmeden önce elektrik birim fiyatlarına göz atmakta yarar var.

Türkiye'de ortalama elektrik birim fiyatı ne kadar?

Türkiye'de ortalama elektrik birim fiyatı: 0,9156 TL/kWh.

Türkiye'de güç tüketimi, 3,6 milyon joule enerjiye denk gelen kilowatt saat (kWh veya 1.000W) üzerinden fiyatlandırılıyor. Türkiye'de Ağustos 2021 itibarıyla konutlar için vergiler dahil elektrik birim fiyatı ise 0,9156 TL/ kWh. Şimdi bir iPhone şarj cihazının ne kadar elektrik harcadığına geçebiliriz.

Şarj cihazını prizde bırakmak ne kadar elektrik harcar, maliyeti ne kadar?

Prizde bırakılan bir iPhone şarj aleti ayda 135W güç kullanıyor (Yılda 1,6 kWh).

Yapılan testlere göre orijinal bir Apple iPhone şarj cihazı (5W) ayda 135W güç kullanıyor, bu da yılda 1,6 kWh'ın biraz üzerinde bir tüketim anlamına geliyor. Maliyet açısından bakacak olursak prizde takılı halde bırakılan bir iPhone şarj cihazının size aylık maliyeti yaklaşık 12 kuruş, yıllık maliyeti ise yaklaşık 1,5 TL'ye geliyor.

Evet, maliyetler epey düşük ve paradan tasarruf etmek için şarj cihazlarını prizden çıkarmak pek de mantıklı görünmüyor. Ancak burada kaç adet şarj cihazını prize takılı halde ve 7/24 çalışır vaziyette bıraktığınız büyük önem taşıyor. Ek olarak şarj cihazlarının yanında prize takılı vaziyette bırakılan diğer onlarca elektronik ürünü de hesaba katmayı unutmayın.

Sonuç olarak bu konuda yalnızca paradan tasarruf etme niyetiyle hareket edecekseniz, fişlerinizi prize takılı vaziyette bırakmak size pek bir şey kaybettirmez. Ancak küresel çapta enerji tasarrufuna inanan ve bu bilinci kavramış biriyseniz milyonlarca hanede, prize takılı halde bırakılmış yüz milyonlarca şarj cihazının tükettiği enerjiyi ve bunun dünya üzerindeki etkilerini bir hayal edin. Ekstra bir bilgi olarak her kilowatt saatin atmosfere salınan yaklaşık 0,45 kg karbondioksit anlamına geldiğini de belirtelim.