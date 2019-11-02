Toronto ve Alberta üniversitesinden araştırmacılar, şarjı hiç bitmeyecek kuantum bataryanın taslağını çıkarmayı başardılar. Ancak bataryanın gerçek hayatta üretilebilmesi için nasıl üretilebileceğinin bulunması gerekiyor.

Bir akıllı telefon kullanıcısının günümüzde en çok yakındığı şey nedir? Tabii ki gün içinde hiçbir zaman yetmeyen şarj. Bilim dünyası da bu konuyla aşırı ilgili durumda. Fakat her ne kadar teknolojimiz gelişmiş durumda olursa olsun, şarjı bitmeyen bir batarya üretmek hiçbir zaman mümkün olamadı.

Fakat durun! Burada az önce söylediğimiz cümleyi geri alıyoruz. Alberta ve Toronto üniversitelerinden araştırmacılar, hiçbir zaman şarj kaybetmeyen ‘kuantum bataryalar’ için taslak hazırladılar. Batarya henüz gerçek hayatta bulunmuyor, ancak araştırmacılar bu bataryayı üretebilmeyi başarırlarsa devrimsel bir şeye tanıklık edeceğiz.

Peki bu bataryalar nasıl oluyor da şarjını kaybetmiyor? Journal of Physical Chemistry C dergisinde yayınlanan araştırma, bataryanın ‘eksitonik enerjiyi’ kullanarak çalıştığını vurguladı. Eksitonik enerji, bir elektronun yeterince yüklü ışık fotonlarını emmesi sonucunda ortaya çıkıyor.

Araştırmayı yapan araştırmacılar, elde ettikleri pil modelinin enerji kayıplarına karşı oldukça dayanıklı olduğunu söylediler. Bunun sebebi ise tasarladıkları bataryanın, etrafıyla foton alışverişinde bulunamayacağı ‘karanlık durumda’ hazırlanmış olması olarak açıklanıyor.

Karanlık durumdaki kuantum ağı parçalandığında ise batarya, enerjiyi serbest bırakıyor ve boşaltıyor. Ancak bu durum yalnızca araştırmacıların ortaya attığı bir iddia. Araştırmacı ekibi henüz bunu yapmak için uygun yolları keşfedebilmiş değil. Ayrıca geliştirilen teknolojinin boyutunu da günümüzdeki küçük boyutlara indirgemenin bir yolunu bulmak zorundalar.

Batarya alternatifleri sürekli aranıyor:

Şarjsız bir gelecek her ne kadar uzak gözükse de günlük hayatta karşılaştığımız sorunları yavaş yavaş çözmek için gelişmeler yaşanıyor. Bundan bir ay önce herkesin kullandığı lityum iyon bataryalardan 7 kat daha verimli olan şarj edilebilir lityum karbondioksit bataryalar üretilebilmişti.

Bir başka gelişme de iki ay önce Hindistan’da yaşanmıştı. Hint Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışan araştırmacılar, dünyanın ilk şarj edilebilir demir iyon bataryasını üretmeyi başarmışlardı. Bu batarya tipi, lityum iyon pillere göre çok daha ucuza üretilior ve kısa devre riskini de ortadan kaldırıyor.