Instagram dünyasına hızlı bir giriş yapmak isteyen kişiler ve şirketler, takipçi satın alma gibi hilelerle beraber satılık Instagram hesabı ile hazır bir kitleye ulaşmaya da çalışıyorlar. Peki, bu durum ne kadar doğru? Satılık Instagram hesabı alınır mı, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu ile ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık.

Bireysel ya da kurumsal olarak yeni bir Instagram hesabı açmaya karar verdiniz ve aylar sürecek zorlu sosyal medya stratejileri ile uğraşmak yerine biraz takipçi satın almak ya da satılık Instagram hesabı ile hazır bir kitleye ulaşmak istiyorsunuz. Böyle bir strateji planlıyor olmanız normal çünkü milyonlarca kullanıcı arasından kendinizi öne çıkarmanız, insanların dikkatini çekmeniz ve takipçi arttırmanız zorlu bir süreçtir.

Satılık Instagram hesabı ile hazır bir kitleye ulaşmak ya da biraz takipçi satın almak bu süreci kolaylaştıracak gibi görünebilir ancak tam tersi bir etki yapması da son derece olasıdır. Güvenlik sorunlarını bir yana bıraksak bile satılık Instagram hesabı ile gelen hızlı yükseliş, hızlı bir çökme ile de sonuçlanabilir. Konu ile ilgili dikkat etmeniz gereken pek çok farklı detay var.

Satılık Instagram hesabı almak ne açıdan doğru ne açıdan yanlış?

‘Satılık Instagram hesabı almak doğru mu?’ sorusu eğer etik kaygılar çerçevesinde soruluyorsa yanıtı oldukça basit, hayır. Organik takipçilerin yani gerçek kişilerin severek takip ettiği bir hesabın bir anda eski teması ile alakasız bir içerik yayıncısına dönüşmesi pek çok takipçiyi rahatsız edecektir.

Konunun etik yanını bir kenara bıraktığımızda ise karşımıza güvenlik sorunları çıkıyor. Bir satılık Instagram hesabı bazen dudak uçuklatan rakamlara satılabiliyor. Herhangi bir sözleşme yapılmıyor çünkü şu an için kanunlarda böyle bir dijital varlığın satışına dair bir hüküm yok. Aynı zamanda Instagram da böyle işlere hoş bakmadığı için dolandırıldım diye başvurabileceğiniz hiçbir yer yok.

Satılık Instagram hesabı ile ulaştığınız kitle zaten başlı başına bir sorun. Belki yıllardır severek takip ettikleri bir hesabın bir anda bambaşka içerikler paylaştığını gören takipçiler gideceklerdir. Yeni bir markanın oluştuğunu çoğu kişi anlamadan yanlışlıkla bir hesap takip ettiğini zannederek uzaklaşacak ve takipçi sayısında gözle görülür azalma yaşanacaktır.

Ancak her şeye rağmen: Organik takipçi kitlesine sahip ve hedefleriniz ile uyumlu bir hesap satın almak işe yarayabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı detaylar mevcut:

Satılık Instagram hesabı alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Madem bu konuda etik kaygılarınız yok, satılık hesap almak konusunda ısrarcısınız deyelim, tavsiyelere geçelim. İlk olarak, bir hesabı satın almadan önce bir süre o hesabı gözlemleyin. Takipçilerin gerçek olduğundan emin olun. Paylaşımlara yapılan yorumların gerçek kişilere ait olduğundan, beğenilerin gerçek kişilerden geldiğinden emin olun.

Gerçek takipçilere sahip bir hesabı gözünüze kestirdikten sonra DM ya da e-posta yolu ile iletişime geçebilirsiniz. Fiyat pazarlığı sizin bütçeniz ile alakalı bir durumdur. Eğer aynı bölgedeyseniz anlaşmayı yüz yüze yaparsanız çok daha güvenilir bir alışveriş olacaktır. En azından elden para ve hesap bilgisi teslimi yapmak bir nebze de olsun içinizi rahatlatacaktır.

Parayı verip hesap bilgilerini aldıktan sonra ilk iş olarak hesabın e-posta bilgilerini değiştirin. Bazıları şifre değişikliğine önem verecektir ama diğer taraf şifresini unuttuğunu söyleyerek kayıtlı e-posta adresine yeni bir şifre alabilir ve hesabı sizin için kullanılmaz hale getirebilir. Bu nedenle ilk olarak hesabın e-posta adresini ve daha sonra ise şifresini değiştirin. Benzersiz ve güçlü bir şifre belirlemeyi unutmayın.

Satın aldığınız bir hesap üzerinden başkasıymış gib davranamazsınız: Bu nedenle ulaştığınız kitleye önce kendinizi tanıtmanız gerek

Sonuç olarak şu an önünüzde sizden eski temada ve kalitede içerikler bekleyen bir kitle var. Bu kitleye ‘artık öyle değil, böyle içerikler paylaşıyoruz’ demek için de belirli bir strateji izlemeniz gerekiyor.

Böyle bir durumda zorluk yaşamamak için satın aldığınız hesap ile kendi markanız arasında bir bağ olmasına ya da daha sonra oluşturmaya dikkat edin. Örneğin aldığınız hesabı, bir restoranın kurumsal hesabı haline getirecekseniz bu hesap daha önce yemek paylaşımları yapıyor olmalı. Böyle bir bağ ile takipçileri adım adım değişime götürebilirsiniz.

Alakasız temalara sahip hesaplar arasında geçiş ise daha uzun bir süreci kapsayacak. Satın aldığınız hesap komik videolar paylaşıyorsa ve siz hesabı kadın aksesuarları satan bir butiğe çevirecekseniz bu duruma takipçilerinizi alıştırmalısınız. Örnek üzerinden gidersek; videoları kadın ağırlıklı paylaşmaya, açıklamalarda aksesuarlardan bahsetmeye ve hikayelerde ufak tanıtımlar yapmaya başlayabilirsiniz. Bir süre sonra tam bir marka değişikliğine gidebilirsiniz.

Marka değişikliğini de adım adım gerçekleştirebilirsiniz. Hesaptaki tüm görünür bilgileri bir anda değiştirmek yerine önce hesap adına kendi markanızı ekleyebilir, daha sonra yalnızca kendi markanızı yazabilir ve son olarak profil fotoğrafı değişikliği yapabilirsiniz. Instagram görsel bir yapıya sahip olduğu için görsel değişiklikler çok daha çabuk fark edilir. Bu nedenle profil fotoğrafını değiştirmek son adım olmalıdır.

Satılık Instagram hesabı almak ile takipçi satın almak arasındaki fark:

Öncelikle her ikisinin de güvenilir işlemler olmadığını hatırlatmakta yarar var. Her iki işlem sırasında da dolandırılmanız hatta var olan hesabınızın ele geçirilmesi işten bile değil. Bu nedenle böyle ufak hileler yerine zor da olsa kendi hedef kitlenizi yaratmanızda yarar. Ancak illa yapacaksınız bazı noktaları bilmeniz gerekiyor.

Takipçi satın aldığınız zaman ya sahte hesaplarla takip edilirsiniz ya da ele geçirilmiş organik hesaplar sizi takip eder. Sahte hesaplar etkileşim vermediği için Instagram algoritması sizi öne çıkarmayacaktır. Organik hesaplar ise bir şeylerin yolunda olmadığını fark ederek sizi takipten çıkarabilir. Sonuç olarak elinizde satın aldığınızdan çok daha az takipçi kalacaktır.

Organik hesaplar tarafından takip edilen bir Instagram hesabını satın aldığınız zaman ise geçiş sürecini başarılı bir şekilde yürütmeniz gerekiyor. Yoksa takipçiler durumu hızla anlayacak ve takibi bırakacaklardır. Sonuç olarak elinizde yine çok daha az takipçi kalacaktır. Böyle satın alma işlemlerinde elde ettiğiniz takipçinin %30’unun yok olacağını göze almalısınız.

Kendi stratejilerinizle bir hedef kitle oluşturun:

Instagram dünyasına yeni adım atarken birkaç bin takipçiye sahip olarak başlamak, bazı şeyleri çok daha kolay bir şekilde ilerleteceğiniz algısını yaratabilir. Ancak söz konusu güvenlik sorunlarını düşündüğünüz zaman sıfırdan başlamak zorlu ama çok daha güvenlidir.

Başarılı bir kurumsal kimlik belirleyin, sizi anlatan etiketleri kullanın, ilgisini çekeceğini düşündüğünüz hesapları takip edin, farklı hesaplarla küçük çaplı tanıtım anlaşmaları yapın, Instagram reklamlarını efektif kullanın. Emin olun daha uzun bir süreç olsa da sonunda çok daha güvenli bir şekilde kendi hedef kitlenizi oluşturacaksınız.

Satılık Instagram hesabı alınır mı, güvenli mi, takipçi satın almak ile farkları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Eğer hedefleriniz büyükse bu yolda çekilen kutsal çileye katlananın ve kolay yoldan bir şeyler elde edeyim derken elinizdekinden olmamaya dikkat edin.