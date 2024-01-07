Gizemli bir kişi, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto'nun cüzdanına 1,2 milyon dolar değerinde Bitcoin gönderdi. Söz konusu transferin bir dizi tuhaf işlemin ardından gerçekleşmesi ve 14 yıldır hareketsiz olan cüzdana yapılması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Çoğunuzun bildiği üzere Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş ve açık kaynak kodlu olarak yayımlanmıştı.Satoshi Nakamoto, Bitcoin ağında işlem dahi yapmadığından bırakın kim olduğunu yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyoruz. Hal böyle olunca pek çok komplo teorisi ortalıkta kol geziyor ki bugün sizlere aktaracağımız haber de yeni teorilere zemin hazırlayabilir.

Kim olduğunu bilinmeyen bir kişi, geçtiğimiz gün Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin ağındaki Genesis cüzdanına 26,9 Bitcoin gönderdi ki bu miktar, yaklaşık 1,2 milyon dolara denk geliyor. 5 Ocak günü gerçekleştirilen ve tam 100 dolar işlem bedeline mal olan söz konusu Bitcoin transferi, haklı olarak yeni soru işaretleri oluşturdu.

"Ya Satoshi uyandı ya da birisi bir milyon dolar yaktı"

Dünyanın en popüler kripto para platformlarından Coinbase'in yöneticisi Conor Grogan, söz konusu transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "Ya Satoshi uyandı ve Binance'ten 27 Bitcoin alıp cüzdanına yatırdı ya da birisi bir milyon dolar yaktı" ifadesini kullandı.

İşin ilginç yanı, söz konusu 26,9 Bitcoin direkt olarak bir cüzdandan diğerine aktarılmamış olması. Blockchain analiz platformu Arkham Intelligence'a göre başlangıçta üç farklı cüzdanda bulunan Bitcoinler, 12 cüzdana dağıtıldı. Ardından Binance'teki tek bir cüzdanda bir araya getirildi. Ardından da Satoshi 1 adlı Genesis cüzdanına transfer edildi.

14 yıldır hareketsiz olan cüzdana 1,2 milyon dolar yatırıldı...

Konuyu ilginç yapan asıl detay, söz konusu Genesis cüzdanında 2010 yılında Satoshi Nakamoto ortadan kaybolduğundan bu yana Nakamoto tarafından yapılmış herhangi bir hareket olmaması. Nakamoto kaybolduğunda cüzdanda 50 Bitcoin bulunuyordu. Zaman içinde gönderilen ufak meblağlar ile rakam, 2023 sonlarında 73 Bitcoine kadar yükselmişti. Son transferle birlikte ise 100 bitcoine ulaşmış durumda.

Her şeye rağmen Genesis cüzdanındaki milyon dolarların Satoshi Nakamoto'nun servetinin çok çok küçük bir kısmı olduğunu söyleyebiliriz. Zira Nakamoto'nun 1,1 milyon bitcoine sahip olduğu tahmin ediliyor ki bu miktarın şu anki karşılığı yaklaşık 47 milyar dolar. Yaşadığından bile emin olmadığımız biri için büyük bir servet…

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