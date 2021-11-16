Bitcoin'in her geçen yıl biraz daha değerli hale gelmesi, kripto para biriminin mucidi olarak bilinen Satoshi Nakamoto'yu da milyarder hale getirdi. Hatta 68 bin dolar seviyelerinde gerçekleşen son ATH seviyesi, Nakamoto'yu dünyanın en zengin 15. kişisi yaptı. İşte Bitcoin'in mucidinin bugünkü serveti ve diğer tahminler...

Son yılların en çok tartışılan yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen Bitcoin, geçtiğimiz günlerde ATH, yani tüm zamanların en yüksek değeri rekorunu tazeledi. 68 bin dolar seviyelerinden işlem gören kripto para birimi, pek çok kişiyi de adeta zengin etmiş oldu. Bunlardan bir tanesi de tahmin edebileceğiniz üzere Bitcoin'in geliştiricisi olan Satoshi Nakamoto'ydu. Öyle ki gerçek kimliği bilinmeyen geliştirici ya da geliştiriciler de Bitcoin sayesinde milyarder oldular.

Şimdi sizlere, Satoshi Nakamoto'yu yalnızca 1 kişi olarak kabul edip, mal varlığı ile ilgili bazı detaylardan bahsedeceğiz. Yani bu kişinin yalnızca Bitcoin'den elde ettiği kazanç ne kadar? Bu kazanç, onu dünyanın en zengin insanı haline getirmiş olabilir mi? Dilerseniz hemen, Bitcoin'in mucidinin ne kadar zengin olduğunu hep birlikte masaya yatıralım.

Satoshi Nakamoto'nun elinde ne kadar Bitcoin var?

Tahmin edebileceğiniz üzere; Satoshi Nakamoto'nun elinde kaç adet Bitcoin olduğu net olarak bilinmiyor. Ancak Nakamoto'ya ait olduğu bilinen bir Bitcoin cüzdanında, 1 milyon adet civarında Bitcoin bulunuyor. Üstelik bu Bitcoin cüzdanı, bir yıl önce hareketlenmiş olsa da genel olarak sabit. Bu yüzden Satoshi Nakamoto'nun sahip olduğu Bitcoin miktarını 1 milyon adet olarak kabul edebiliriz.

1 milyon adet Bitcoin, bugün ne kadar ediyor?

Satoshi Nakamoto'nun sahip olduğu Bitcoin miktarı, 16 Kasım 2021 saat 14:27 itibarıyla 60 milyar 309 milyon dolar değerinde. Bu da Satoshi Nakamoto'nun bir milyarder olduğunun açık bir göstergesi. Bloomberg'in gerçek zamanlı milyarderler endeksine baktığımızda, Satoshi Nakamoto'nun dünyanın en zengin 22. kişisi olduğunu görüyoruz. Ancak bu durum, geçtiğimiz günlerde yaşanan Bitcoin ATH'de biraz daha farklıydı.

Bitcoin'in mucidi, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin 15. kişisiydi

1 milyon adet Bitcoin, kripto para birimi 68 bin dolardan işlem gördüğünde 68 milyar dolar civarında para yapıyordu. Bu da Satoshi Nakamoto'nun dünyanın en zengin 15. insanı haline geldiğini gözler önüne seriyor. Ancak Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarının yüksek olması, Bitcoin'in mucidini milyarderler endeksinde geriye atmış durumda.

Satoshi Nakamoto, hangi durumda dünyanın en zengin insanı haline gelir?

Bloomberg'in milyarderler endeksinin zirvesinde, 279 milyar dolarlık net servet ile Elon Musk yer alıyor. Yani Musk, Nakamoto'dan yaklaşık 4,5 kat daha zengin. Şayet Bitcoin; 279 bin dolar seviyesine ulaşırsa, Satoshi Nakamoto'nun sahip olduğu Bitcoin'lerin değeri de 279 milyar dolara ulaşmış olur. Dolayısı ile Bitcoin 280 bin dolar seviyesine geldiğinde en azından bugünün şartlarına göre Satoshi Nakamoto'nun dünyanın en zengin insanı olacağını söyleyebiliriz.