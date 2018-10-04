Satürn'ün Halkaları Aşınarak Bir Tür Toz Yağmuru Oluşturuyor

Yaklaşık bir sene önce Satürn'ün atmosferine dalış yaparak görevini hüzünlü bir sonla tamamlayan Cassini'den elde edilen veriler, gezegenin halkalarının gelecekte aşınarak yok olma ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor.

NASA, sistemimizin en ilgi çekici gezegenlerinde biri olan Satürn'ü daha yakından tanıyabilmek için 13 sene boyunca gezegenin etrafında araştırmalar yaptı. 1997 senesinde uzaya gönderilen ve 2017 senesinde görevi sona eren Cassini, uzaydaki 20 senesinin büyük çoğunluğunu Satürn'ü inceleyerek geçirdi. Ancak sonrasında talihsiz bi şekilde gezegenin atmosferine dalış yaparak kendi kendini imha etti.

Aradan geçen bir seneye rağmen bilim insanları Cassini'den elde edilen verileri incelemeye ve gezegeni anlamaya çalışmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Satürn ile ilgili pek çok bilgi ortaya çıktı ve gelen son bilgiler de oldukça ilgi çekici.

Bilim insanları, Satürn'ün atmosferinde gerçekleşen bir tür toz yağmuru keşfetti. Saniyede 4.800 ila 45.000 kilogram tozun halkalar ve gezegen arasında süzüldüğü bu yağmurlar ise akıllara gezegenin halkalarının aşınıp yok olarak düşmesi ihtimalini getirdi. Bildiğiniz üzere Satürn'ün halkaları toplamda 8 parçadan oluşuyor ve bu halkaların her birinin içinde mikrometreden başlayıp, birkaç metreye kadar değişen sayısız su buzu ile çok az miktarda tholin ve silikat toz parçacıkları bulunuyor. Bu halkaları oluşturan materyallerin ise sürekli bir aşınma durumunda olduğu düşünülüyor.

Araştırma ekibi bir sonraki Satürn görevinde özellikle gezegenin halkalarından daha detaylı görüntüler elde etmeyi ve birbirleriyle aralarındaki etkileşimi gözlemleyebilmeyi istiyor.