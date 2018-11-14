Hız Yapan Çocuğun Gelecekteki Ehliyetine 6 Puan Ceza Kesildi

İngiltere'de yeni satın aldığı elektrikli scooter ile hız yapan 15 yaşındaki çocuğa şimdiden 6 ceza puanı kesildi.

İngiltere, trafik kurallarına uyulması ve cezaların caydırıcılığı konusunda dünyanın en katı ülkelerinden biri. Bunu bir kez daha ispatlarcasına 15 yaşındaki bir çocuğun gelecekteki ehliyetine ceza puanı eklendi.

Elektrikli scooter ile 65 kilometre olan hız sınırını aşan 15 yaşındaki çocuk, gelecekte alacağı ehliyete işletilmek üzere ceza aldı. Polis, çocuğun adını açıklamazken Cleveland'da yaşayan çocuk, durumun ciddiyetini anlaması açısından mahkemeye de çıkarıldı.

Scooter üreticileri, İngiltere'deki scooter hız sınırlarından rahatsız. Aslında İngiltere, bu alanda en fazla serbestlik tanıyan ülke... Nitekim bu sınır Almanya'da 6, İsviçre'de ise 25 kilometre. Keza bu bahsi geçen ülkelerde scooter'ların trafiğe çıkmasına çoğu bölgede izin verilmiyor.