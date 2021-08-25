Scott Hassan, Eski Eşini Rezil Etmeye Çalışmış

Google'ın kurulmasında büyük rol üstlenen Scott Hassan'ın, boşandığı karısını rezil etmek için bir internet sitesi kurduğu ve talihsiz kadınla ilgili hikayeler paylaştığı açığa çıktı. İddiaları kabul eden ve internet sitesini kapatan Hassan, hayal kırıklığı yaşadığı bir an bu kararı aldığını söyledi.

1996 yılında Larry Page ve Sergey Brin ile tanışarak bugün teknoloji sektörünün en büyüklerinden bir tanesi olan Google'ın kuruluşunda önemli rol sahibi olan Scott Hassan'ın, 2020 yılında boşandığı eşi Allison Hyunh'a bir komplo kurduğu açığa çıktı. Hassan, kurduğu bir internet sitesi ile karısıyla ilgili utanç verici hikayeler paylaşıp, talihsiz kadının rezil olmasına yol açtı.

New York Times'a bir röportaj veren Allison Hyunh, "Temelde beni utandırmak ve korkutmak amacıyla yapılmıştı. Perişan oldum." ifadelerini kullandı. İnternet sitesinin kime ait olmak için uzmanlarla çalıştığını ancak kimsenin bir şey yapamaması üzerine kolları sıvayarak harekete geçtiğini anlatan Hyunh, bulduğu bir açıkla kendi adına kurulmuş internet sitesinin eski eşi Scott Hassan tarafından kurulduğunu anladığını ifade etti.

"Cimriliğine gülüyorum"

Hyunh, konuyla ilgili verdiği demeçte yıllar süren boşanma süreçlerinden bahsetti. Eski eşinin tam anlamıyla bir cimri olduğundan bahseden kadın, şu ifadeleri kullandı: Onun cimriliğine gülüyorum. Bir Big Tech milyarderinin her şeyi bırakıp giderken çocuklarını ve beni aldatma girişiminin yanına kar kalmaması için dua ediyorum.

Scott Hassan, suçlamaları kabul ettikten sonra internet sitesini kaldırdı

Eşiyle ilgili utanç verici bilgiler paylaşmak için bir internet sitesi kuran ve kimliği ifşa olan Scott Hassan da konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Suçunu itiraf eden Hassan, "Allison ve avukatının basına tek taraflı hikayeler anlattıklarını hissettiğimde bir hayal kırıklığı anında yaptım. Herkese açık bilgileri yorum yapmadan veya editörlük yapmadan toplamanın yardımcı olacağını düşündüm. Anlaşmazlığımızı sadece daha gergin hale getirdi ki bu asla amaçladığım şey değildi." dedi. Hala devam etmekte olan mal paylaşım meselesiyle ilgili de konuşan Scott Hassan, "Bir ilişkinin sonunda ve bu kadar uzun süren bir boşanma sürecinde, işler asla kolay değil. Onu nesiller boyu zengin edecek bir karara varacağımızdan şüphem yok.” ifadelerini kullandı.