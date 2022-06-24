'Şehrini Geliştir' Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye ortaklığında düzenlenen 'Şehrini Geliştir' yarışmasında kazananlar belli oldu. Birinci olan projenin kentte pilot olarak kullanılacağı aktarıldı.

1 Nisan - 24 Haziran tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye ortaklığında ‘Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler’ temasıyla düzenlenen ‘Şehrini Geliştir’ girişimcilik yarışmasında kazananlar belli oldu.

İzmiri'n yenilikçi ulaşım çözümlerinde öncülüğü, WRI’ın sürdürülebilir ulaşımdaki deneyimi, Ford Otosan’ın da Türkiye’nin akıllı hareketliliğinde lider ekosistem sağlayıcısı olma vizyonu doğrultusunda ‘Sıfır Emisyon Bölgeleri’ temalı projede, yerel ekosistemlerin ve start-upların yatırımcılar ile buluşması hedeflendi.

Birinci olan proje kentte pilot olarak uygulanacak

Sürdürülebilirlik, akıllı hareketlilik ve erişebilirlik konularında tüm paydaşları bir araya getiren yarışmada, birinciliği ‘Kanguru’ isimli proje, ikinciliği ‘Mayna’ isimli proje, üçüncülüğü de ‘Cyboard’ projesi elde etmeyi başardı. ‘Şehrini Geliştir’ isimli yarışmada kazanan fikirlerin hayata geçirileceği aktarıldı. Törene katılan WRI Türkiye Direktörü Güneş Cansız, projenin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ve kent merkezlerinde emisyonu düşürmenin sürdürülebilir ulaşım modellerine dayandığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başlan Vekili Mustafa Özuslu ise yarışmada geliştirilen projelerin İzmir’i akıllı hareketlilik açısından ileri taşıyacağını belirtirken, Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, nihai hedeflerinin entegre ulaşım çözümleri sunabilmek olduğunu aktardı. Yücetürk, sadece kendi araçlarının dönüştüğü bir dünya değil, şehirlerin dönüştüğü bir dünya hayal ettiklerini sözlerine ekledi.

İzmir’de kentsel hareketliliğin en yoğun olduğu bölge olan Alsancak, Punta için akıllı hareketlilik çözümleri arayan yarışmaya 55 girişimci başvurmuş, 6 ekip katılmaya hak kazanmıştı. Girişimcilik Merkezi İzmir'de bir araya gelen takımlar, sunumlarını gerçekleştirmeden önce Ford Otosan, İzmir BB ve WRI Türkiye yetkililerinden kentsel hareketlilik, otonom araçlar, inovasyon gibi konularda mentörlük ve eğitim desteği aldı.

Son olarak birinciliğe layık görülen projenin kentte pilot olarak uygulanacağı da aktarıldı. Kent sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı ve çevre dostu hareketlilik modelleri yaratmak isteyen Ford Otosan’ın, birinci projenin kentte uygulanmasını sağlayacağı belirtildi. Ayrıca, yarışmada ilk üçe girenlerin K-Works’te (Koç Holding Kuluçka Merkezi) ve Ford Otosan Yatırım Komitesi’ne sunum yapma fırsatı elde edeceği ifade edilirkeni İzmir Girişimcilik Merkezi’nde projelerini hayata geçirme şansı bulacağı aktarıldı.