Senaryo Stüdyosu, Çevrimiçi Eğitime Açıldı

Üretim, gelişim ve paylaşım platformu olan Senaryo Stüdyosu, alanında uzman isimlerden oluşan hoca ve danışman kadrosuyla çevrimiçi eğitime açıldı. Platform, güçlü kalemleri, konusunda uzman isimleri, yapımcı ve yayıncıları birlikte üretmek için aynı çatı altında toplanmaya davet ediyor.

Barış Pirhasan ve Levenk Kazak'ın 2004 yılında kurduğu, bir üretim, gelişim ve paylaşım platformu olan Senaryo Stüdyosu, 17 yıl aranın ardından destek verdiği alanlar geliştirilerek çevrimiçi eğitime açıldı. Alanında uzman isimlerin rehberliğinde sektöre özgün projelerin geliştirilmesine yardımcı olan platform, yaratıcı kalemler kazandırmayı hedefliyor.

Senaryo Stüdyosu, yazar veya yazar adaylarını, farklı disiplinlerde projeleri, farklı ve yaratıcı bir fikre ulaşmak isteyen yapımcıları, yayıncıları, oyuncuları ve projelere destek olmak isteyen kuruluşları platformda davet ediyor.

Senaryo Stüdyosu'nun kadrosunda kimler var?

Senaryo Stüdyosu'nun kadrosunda farklı alanlar için hoca ve danışman olarak hizmet verenlerin listesi şöyle: Barış Pirhasan, Ebru Nihan Celkan, Ezel Akay, Ercan Mehmet Erdem, Elif Çongur, Mehmet Ergen, Ayşenil Şamlıoğlu, Mahir Ünsal Eriş, Yiğit Güralp, Firuze Engin, Irmak Zileli, Hüseyin Kuzu, Ender Akay, Bertan Rona, Melisa Üneri, Mehmet Kurtuluş, Ümit Çırak, Selcan Özgür, Nida Dinçtürk, Cansın Dugan, Deniz Göktaş, Kadir Kurtuluş, Ümit Alan, Onur Orhan, Zeynep Güzel, Devrim Kunter, Levent Kazak ve Kemal Gökhan Gürses.

Farklı aşamalar için 4 farklı atölye mevcut:

Çok geniş bir yelpazede farklı amaç ve hedeflere yönelik atölyeler sunan Senaryo Stüdyosu’nda, kullanıcıların kendilerine uygun atölyeyi kolayca bulabilmesi için atölyeler sarı, turuncu, kırmızı ve mavi renkler altında kategorilere ayrılıyor.

Bunlar arasında sarı atölyeler, farklı alanlarda temel eğitim veren, yazmak ve okumak ile ilintili farklı disiplinlerde dolaşan klasik atölyeler ve çocuklar için tasarlanmış atölyeleri temsil ediyor. Kırmızı, kısıtlı sayıdaki katılımcının seçmelerle kabul edildiği, hikâye ile başvurulan ve eser son haline gelene kadar geliştirilen proje geliştirme atölyelerinin rengi.

Tek kişilik ve kişiye özel olan mavi atölyelerde, bitmiş roman ya da senaryolara son dokunuşlar yapılıyor, metin ilişkili oyunculuk ve çalışmalar danışmanla birebir olarak gerçekleştiriliyor. Turuncu atölyeler ise ücretsiz, profesyonelliğe ilk adımın atıldığı, yazı gruplarına katılarak teklif geliri elde edilebilen sponsorlu atölyeleri temsil ediyor.

Sponsorlu atölyeler:

Senaryo Stüdyosu'nun bu yılbaşında yayın hayatına başlayan yeni nesil içerik platformu GAİN ile yaptığı iş birliği ile kalemine güvenenler, profesyonel yazı gruplarına katılıp projelere yazar olarak katkı sunabilecek ya da katılımcılar hayat hikâyeleriyle belgesellere ilham olabilecekler.

STORYTEL atölyelerinde sesli kitap oluşturmak, ANİMA İSTANBUL atölyelerinde animasyon senaryosu üzerine çalışmak, Yiğit Güralp'ın GGF pictures ile yeni projesi için oluşturacağı yazı grubuna katılmak gibi farklı seçenekler de mevcut.

'Hikâyeme Sponsor Arıyorum' seçeneği ile atölyelere ücretsiz katılım yapılabiliyor:

Senaryo Stüdyosu'nda inandığı bir fikri veya hikayesi olan fakat bunun için bütçe ayırmayı tercih etmeyenler, bu fikri / hikâyeyi Senaryo Stüdyosu atölyelerinde geliştirmek, buradan yola çıkarak bir senaryo, bir oyun yazmak veya bir 'podcast' dizisi hazırlamak için 'Hikâyeme Sponsor Arıyorum' seçeneğini kullanabilir. Eğer hikâye seçilirse de Senaryo Stüdyosu, tüm hakları yazarda kalmak üzere bu hikâyeyi yapımcılara/yayıncılara sunuyor.