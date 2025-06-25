Serinin devam oyunu olan Senua's Saga: Hellblade 2'nin yenilenmiş sürümünün PS5'e çıkacağı tarih ve ön sipariş fiyatı bugün açıklandı.

Senua's Saga: Hellblade 2 çok yakında PS5 için piyasaya sürülecek. Bugün oyunun merakla beklenen PS5 sürümünün 12 Ağustos tarihinde çıkacağı açıklandı.

Oyun PS5'e yenilenmiş sürüm olarak geliyor ama merak etmeyin, bu sürüm PS5’le birlikte Xbox Series X/S ve PC kullanıcılarına da sunulacak. Xbox ve PC sahipleri için güncelleme tamamen ücretsiz olacak.

Senua's Saga: Hellblade 2, 12 Ağustos'ta PS5'e geliyor

Bu yeni sürümde en çok dikkat çeken özellik, nihayet 60 FPS performans modunun gelmesi. Ayrıca oyuna daha gelişmiş bir Fotoğraf Modu, geliştirici yorumları, ve "Dark Rot" adlı permadeath (ölünce oyun başa sarar) sistemi de eklenmiş.

Oyunun PS5 sürümü, DualSense kontrol cihazı sayesinde dokunsal geri bildirim (titreşimler, tetik hissi vs.) gibi özel destekler de sunacak. Böylelikle daha etkileyici bir deneyim elde etmek mümkün olacak. Oyunun PS5 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Senua's Saga: Hellblade 2 PS5 fiyatı

Paket Fiyat Standart Edition 1.399 TL Deluxe Edition 1.999 TL