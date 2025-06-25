Death Stranding 2 ile ilk oyunun grafikleri karşılaştırıldı. Özellikle Sam başta olmak üzere karakter tasarımları konusunda inanılmaz iyileştirmeler var.

Hideo Kojima’nın çok sevilen oyunu Death Stranding’in devamı Death Stranding 2: On the Beach, şu anda erken erişim ile çıkmış durumda. 26 Haziran itibarıyla herkes için resmen piyasaya sürülmüş olacak oyun hakkında gelen ilk yorumlar inanılmaz olumluydu. Öyle ki hem eleştirmenler, hem de erken erişim hakkına sahip oyunseverler yapımı çok beğendiklerini belirtiyordu.

Death Stranding 2, PS5 özel oyunu olarak piyasaya sürülüyor. Tabii ki uzun yıllar süren geliştirilme süreci sayesinde grafikler konusunda önemli iyileştirmeler var. Bunun en iyi örneği Norman Reedus’un canlandırdığı ana karakterimiz Sam Bridges’ın görünüşü. İlk oyun ile karşılaştırdığımızda ciddi iyileşme görebiliyoruz.

Sam Bridges karakteri çok daha gerçekçi gözüküyor

Oyunu deneyenlerin de fark edeceği üzere Reedus’un hayat verdiği Sam Bridges karakteri görüntü anlamında inanılmaz bir gelişme göstermiş. Kojima Productions, bu oyunda karakterleri gerçeğe çok daha yakın hâle getirmeyi başarmış. Sam’in, gerçekten Norman Reedus gibi göründüğünü görebiliyoruz. Cildi bir plastik gibi değil, gerçek bir insan cildi gibi gözüküyor, gözleri de çok daha doğal duruyor.

Oyuncular, Death Stranding 2’de kamera kullanabiliyorlar. Bu kamerayla da Sam gibi karakterlerin fotoğraflarını yakından çekme imkânına sahipler. İşte bu özellik de oyuncuların grafik karşılaştırması yapmasını sağlıyor. Paylaşılan görüntülerde PS4 ve PS5’teki 2 oyun arasındaki ciddi farkı görebiliyoruz. Bu gelişmiş görüntünün sadece fragmanlarda değil, aynı zamanda oyun içinde de yer alması sevindirici.

Yalnızca Norman Reedus özelinde değil tüm oyun genelinde ciddi grafik iyileştirmeleri mevcut. Death Stranding 2’nin, üst seviye grafikleriyle aslında oyuncuların yıllardır beklediği "gerçek bir PS5 oyunu” olduğunu olduğunu söyleyebiliriz.

Death Stranding ile Death Stranding 2’nin grafik karşılaştırmasını içeren bir video: