1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yayın hayatına başlayacak Exxen, platformda yayınlanacak Şeref Bey ve Hükümsüz dizilerinin fragmanlarını yayınladı. Her iki dizi de 1 Ocak Cuma günü itibarıyla Exxen üzerinden izlenebilir olacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni yılda yayın hayatına başlayacak dijital içerik platformu Exxen, YouTuber transferleriyle bir anda tepkilerin odağı haline gelse de başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı Şeref Bey ve yapımcılığını Ayla ile Müslüm'den tanıdığımız Mustafa Uslu'nun üstlendiği Hükümsüz gibi birçok önemli projeyi de bünyesinde barındırıyor.

Her iki dizi de gerek oyuncu kadrosu gerekse senaryosuyla Türkiye'nin en çok merak edilen yapımları haline geldi. Diziseverleri daha fazla merakta bırakmak istemeyen Exxen ise gün içerisinde Şeref Bey ve Hükümsüz'ün fragmanlarını yayınladı.

Şeref Bey fragmanı

Başrolünde Haluk Bilginer'in yer aldığı Şeref Bey dizisinde kara komedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesi anlatılıyor. Dizide Bilginer'e Songül Öden, Ertan Saban, Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Beyti Engin, Şükran Ovalı ve Ecem Uzun gibi isimler eşlik ediyor.

Hükümsüz fragmanı

Yapımcılığını Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma ve Çiçero gibi önemli filmlere imza atmış olan film yapımcısı Mustafa Uslu'nun üstlendiği Hükümsüz, günümüzün en büyük problemlerinden biri olan kadına şiddeti konu alıyor. "Engellenebilir her ölüm, cinayettir!" sloganıyla yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda ise Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen, 1 Ocak 2021 Cuma günü itibarıyla Netflix, Amazon Prime, BluTV ve puhuTV gibi dev isimlere rakip olarak yayın hayatına başlayacak. Şeref Bey ve Hükümsüz dizileri de 1 Ocak günü platformda izlenebilir olacak.