CES 2021 fuarında tanıtım videosu yayınlanan Sony'nin elektrikli otomobili Vision S'ten üzücü bir haber geldi. Şirket, yüksek teknoloji ile donatılmış elektrikli otomobillerinin satışa sunulmayacağını, Vision S'in farklı teknolojiler üzerinde test edilmek üzere kullanılacağını açıkladı.

Teknoloji devlerinden Sony, CES 2020 fuarında yeni elektrikli otomobili Vision-S’i duyurmuş, bir sonraki fuarda ise aracın tanıtım videosunu yayınlamıştı. Seviye 2 otonom teknolojisine sahip bu aracın görüntüleri, Sony’nin seri üretime geçeceğini ve otomobil piyasasına gireceğini düşündürtmüştü.

Şirket, böylesine büyük bir beklenti oluşturmuşken yeni bir açıklama yaptı ve Vision-S’in satışa sunulmayacağını, aracın sadece çeşitli teknolojiler üzerinde test etmek ve PlayStation 5 için denemeler yapmak için kullanılacağını açıkladı.

Vision S, Sony’nin kendi teknolojileri üzerinde test edilecek

4’ü lidar olmak üzere toplamda 40 farklı sensöre sahip Vision-S, 360 derecelik bir görüş sağlarken aynı zamanda seviye 2 otonom teknolojisine de sahip. Sony, ilerleyen dönemlerde yazılımla birlikte otonom seviyesinin 4’e çıkarılacağını ve Vision-S’in sürücüye ihtiyaç duymadan kendi kendine gidebileceğini belirtmişti.

Sony, elektrikli otomobili sadece bir araçtan ibaret görmeyip, eğlence konusunda da yüksek donanım vadediyordu. Vision S’te her yolcu için ayrı ayrı hazırlanan 360 derecelik ses sistemi ve 5G bağlantısına sahip PlayStation 5 bulunuyordu. Sony gibi bir şirketin tasarlamış olduğu elektrikli otomobili yollarda görmek son derece yenilikçi bir adım olabilirdi ancak şirket, aracı maalesef kendine saklamayı tercih ediyor.

“Mobilite alanında eğlenceden yararlanmak istiyoruz”

Şirketin sözcülerinden biri, Car and Driver’a yaptığı açıklamalarda şu sözleri dile getirdi; "Şu an için aracı seri üretime sokma ve satma gibi bir düşüncemiz yok. Mobilite, geleceğin en büyük trendlerinden birisi olacak ve Sony ile birlikte otonom sürüş çağına nasıl katkıda bulunabileceğimizi araştırıyoruz. Görüntü ve algılama konusundaki gelişmiş teknolojilerimiz sayesinde otonom sürüş konusunda hem güvenliğe hem de güvenilirliğe katkıda bulunmayı planlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak, mobilite için eğlenceden yararlanarak başarılı bir deneyim sunmak istiyoruz.”