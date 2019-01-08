Tropico 6'nın Yayın Tarihi 29 Mart'a Ertelendi

Sevilen strateji oyunlarından Tropico 6'nın yapımcılarından Kalypso ve Limbic oyunun mart ayına ertelendiğini açıkladı.

Strateji oyunu olan Tropico’nun altıncı oyunu, bu ay çıkması gerekiyordu fakat oyunun yayın tarihi mart ayına ertelendi. Geçen yıl yayınlanan kapalı betadan sonra, Kalypso ve Limbic aldıkları geri dönüşleri oyuna uygulayabilmek için yayın tarihini ötelemeye karar verdi.

Kalypso Genel Müdürü Simon Hellwih yayınladığı mektupta “Tatilde, saatlerce Tropico 6’yı oynadım ve gerçekten beğendim, fakat benim fikrim oyunu beğenmek için yeterli değil. Oyunu gerçekten sevmek istiyorum! Tropico 6 iyi fakat henüz, çok iyi ya da yeterli değil” dedi.

Hellwig, oyunun yayın tarihinin ertelenme tarihiyle ilgili olarak “Şahsi fikirlerim ile oyunun beta sürümünü oynayan oyuncuların geri dönüşlerini birleştirdik ve Kalypso olarak oyunun tarihini 29 Mart 2019’a erteledik” dedi.

Oyunla ilgili olarak Tropico 6’nın seriye devrimsel yenilikler getirmediği ve Tropico 5’in çok benzeri olduğu düşüncesi oluştu. Ayrıca, yaşanan gecikme sebebiyle, Tropico 6’yı ön siparişle satın alanlara, çıkacak olan ilk DLC ücretsiz dağıtılacak.