Bir an olsun yanımızdan ayırmadığımız ve artık neredeyse tüm işlerimiz için aktif olarak kullandığımız akıllı telefonlarımızın en büyük problemi olan şarj sıkıntısına ilaç gibi gelecek başarılı bir ürün var: Super Charger.

Her ne kadar yeni nesil telefonlarda şarj süreleri ciddi anlamda artmış olsa da telefon kullanım oranlarımız da hızla artıyor ve günün bir kısmında mutlaka şarj sorunu yaşıyoruz. Özellikle uzun yolculuklarda ya da günün büyük kısmını şarja erişimimizin olmadığı ortamlarda geçirdiğimiz anlarda şarjsız kalmak büyük bir sorun oluyor ancak tabii ki çözümü de üretilmiş durumda.

Eğer siz de çok yolculuk eden ya da gün içerisinde ciddi şarj problemleri yaşayan biriyseniz ve bu sorununuzu çözecek bir ürün arıyorsanız, Super Charger Kablosuz Şarjlı Powerbank ve Seyahat Şarj Aleti tam sizlik.

6700 mAh powerbank özelliği ile cep telefonlarınızı ve tüm mobil cihazlarınızı kablolu ve kablosuz seçenekleriyle hızlı bir şekilde şarj eden Super Charger, aynı zamanda sıkça yurt dışı seyahatine çıkanlar için de son derece kullanışlı.

Farklı ülkelere özel olarak sahip olduğu fiş başlıkları sayesinde Avrupa, Amerika, Avustralya ve Birleşik Krallık ülkelerinde sorunsuz şekilde kullanabileceğiniz ürünün özellikleri ise şu şekilde;

Pil Kapasitesi: 6700 mAh

Giriş: AC90-240V 0.5A

Type-C Güç Girişi: 5V 3A

Type-C Güç Çıkışı: 5V 2.4A

Güç 1. Çıkış: 5V/2.4A (Max)

Güç 2. Çıkış: 5V/2.4A (Max)

Kablosuz Çıkış Gücü: 5W

Ürün Boyutu: 80x80x29 mm

Ürün Ağırlığı: 240gr

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