22 Mayıs'ta satışa çıkacak olan ShaRkPG oyunu Maneater'ın fragmanı yayınlandı. Aksiyonun bir an olsun bile eksik olmadığı oyunun fragmanı birçok kişi tarafından beğenildi.

PlayStation 5'in çıkış tarihi yaklaştıkça oyun sektörüne olan ilgi bu yeni konsola yoğunlaşmış olsa da PlayStation 4 için yeni oyunlar çıkmaya devam ediyor. The Last of Us: Part II, Cyberpunk 2077, ve Ghost of Tsushima gibi oyunlar çok fazla kişi tarafından bekleniyor.

Tüm bu güçlü oyunların arasına şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Tripwire Interactive'in ShaRkPG oyunu Maneater, 22 Mayıs'ta dünya genelinde satışa çıkıyor. Bugün birçok oyunseverin ilgisi çeken oyunun fragmanı yayınlandı. Fragman göz önüne alındığında, oyundaki aksiyon her an çok yüksek seviyelerde olacakmış gibi görünüyor.

İşte Maneater oyununun fragmanı:

Köpek balıklarının kol gezdiği bu oyunun fragmanında şu sözler kullanıldı: "Derinlikler keşfedilecek, besin zinciri bozulacak ve ölümcül olaylar meydana gelecek çünkü burada işler korku içerisinde gerçekleşir ve avcı av olur." Fragmanda kullanılan görseller ilgi çekici bulunurken oyunun nasıl olacağı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Oyun 69 liradan ön satışa çıktı:

Oyun; Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows ve PlayStation 4 için oynanabilir olacak. Oyunun en merak edilen özelliklerinden biri olan fiyatı hakkında bir açıklama bulunmuyor ancak oyun, Epic Games Store'da 69 liradan ön sipariş edilebilir durumda. Diğer platformlar için henüz bir fiyat açıklanmış değil.

Epic Games Store, oyunun açıklama kısmına "Denizlerin korkunç süper avcısı KÖPEK BALIĞI olarak mükemmel bir güç deneyimi yaşa! Maneater, köpek balığı olarak oynayacağın, tek oyunculu ve açık dünyalı aksiyon RYO'dur (ShaRkPG). Ye! Keşfet! Geliş!" şeklinde not düşmüş.