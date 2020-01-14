Sherlock Holmes’u Unutulmaz Kılan 15 Dizi ve Filmi Sahnesi

Yıllar boyunca pek çok farklı filmde ve dizide karşımıza çıkıyor zeki dedektif Sherlock Holmes. Gizemli dünyaların kapılarını aralarken, her izleyişte ona yeniden hayran olmanızı sağlayacak 15 dizi ve film sahnesini listeledik

Yazar Sir Arthur Conan Doyle tarafından ilk kez 1887 yılında okuyucuyla tanıştırılan Sherlock Holmes, edebiyat dünyasına girdiği ilk andan itibaren tüm okuyucuların gönlünü kazandı. Ona duyulan sevgi kitap sayfalarını aştı ve pek çok dizi ve filme de konu oldu Sherlock Holmes. Bu efsane yapımlar arasından en çok dikkat çekenler, 2000’li yıllarda çekilen iki film ve Sherlock dizi oldu.

Karakter, ilki 2009, ikincisi 2011 yılında vizyona giren ve üçücüsü 2021'de vizyona girecek Sherlock Holmes filmlerinde Robert Downey Jr. tarafından canlandırıyor. 2010 yılında yayınlanmaya başlayan BBC yapımı Sherlock dizisinde ise Benedict Cumberbatch karşımıza çıkıyor. Rakipsiz dedektif Sherlock Holmes. Bu harika yapımlar arasından, akıllardan çıkmayan 15 dizi ve film sahnesini sizin için listeledik.

Unutulmaz Sherlock Holmes sahneleri:

Holmes & Watson Tanışması, Sherlock 1. Sezon 1. Bölüm:

Sherlock Holmes karakterinin unutulmazlar arasında yer almasında, yardımcısı Dr. Watson’un payını göz ardı etmek olmaz. Sherlock dizisinde de, efsane ikilinin tanışma sahnesine ve burada da Holmes’un zeka dolu gözlemlerine yer verilmiş.

Sherlock Sıkılırsa, Sherlock 1. Sezon 3. Bölüm:

İnanılmaz zeki ve zihni devamlı yoğun düşüncelerle dolu karakterimiz bir noktada içine düştüğü boşluktan sıkılmaya başlıyor. Normal bir insan için olağan olan bu durum, konu Sherlock Holmes olunca biraz gergin ve yoğun depresyon içeren dakikalara dönüşüyor.

Sherlock’un Dövüş Stratejisi, Sherlock Holmes 1:

Dövüşmek her zaman zordur ama özellikle karşınızda bir dahi varsa daha da zordur! Zekasıyla dövüşmesine alışık olduğumuz karakterimiz, serinin birinci filminde gerçek bir dövüşün ortasına düşüyor. Karşısındaki iri yarı adamın onu parçalayacağını düşünen herkes, aslında kavganın kazananını aklın belirlediğini görüyor.

Sherlock’un Gözlemi, Sherlock Holmes 1:

Sherlock Holmes ile aynı masada oturuyor olsanız, siz de mutlaka kendinizi analiz etmesini istersiniz. Fakat sizinle ilgili tüm gerçekleri yalnızca birkaç dakika içinde çözen biri oldukça ürpertici olacaktır. Hele ki bu gerçeklerden bazılarını duymak bile sizin içinizi acıtıyorsa…

Holmes, Irene Adler ile tanışır, Sherlock 2. Sezon 1. Bölüm:

Sherlock Holmes, erkek egemen bir dünyada yaşamakta ve düşmanları da erkeklerden oluşmaktadır. Sadece bir istisna vardır, o da Irene Adler’dir. Yalnızca bir hikayede karşımıza çıkan kadın karakter, Sherlock dizisinde de unutulmamış ve eğlenceli bir sahne ile diziye dahil edilmiş.

Sherlock Boğuluyor!, Sherlock 1. Sezon 2. Bölüm:

Zeki olduğu kadar da korkusuz bir dedektif olan Sherlock Holmes, Sherlock dizisinin bu bölümünde katile fazlasıyla yaklaşıyor ama katil de ona aynı derecede yaklaşıyor. Ne kadar zeki olursanız olsun, bir anlık dikkatsizlik neredeyse hayatınıza mal olabilir.

Trende Saldırı 1/2, Sherlock Holmes 2:

Bir dedektif gerçek suçluları bulmak için her şeyi yapar. Kılık değiştirir hatta seksi bir kadın kılığına bile girebilir! Sherlock Holmes serisinin ikinci filminde gerçek suçluların peşine düşen karakterimizin kılık değiştirme yeteneklerini de görüyoruz. Rahatsız kıyafetler içinde bile tüm yeteneklerini cesurca sergiliyor.

Trende Saldırı 2/2, Sherlock Holmes 2:

Kadın kılığında kompartmana girerek Dr. Watson’un hayatını kurtaran Sherlock Holmes saldırıya geçiyor ve canı pahasına suçluların peşine düşüyor. Anlaşılan, Robert Downey Jr. inanılmaz bir performansla izleyicileri büyülemeyi aklına koymuş.

Moriarty Kraliyet Mücevherlerini Çalıyor, Sherlock 2. Sezon 3. Bölüm:

Sherlock Holmes’un böylesine önemli bir karakter olmasındaki en büyük etkenlerden biri de hikayelerindeki düşmanlardır. Profesör James Moriarty karakteri de bunlar arasında en sevilen kötü karakterlerden biridir. Kötü karakter sevgisi şaşırtıyor olsa da, Moriarty’nin bu sahnedeki karizmatik hareketleri izleyiciyi etkisi altına alıyor.

Çatıda Son Hesaplaşma, Sherlock 2. Sezon 3. Bölüm:

En az kendi kadar zeki düşmanıyla son kez karşılaşmak ve yüzleşmek için hastanenin çatısına çıkan Sherlock Holmes ve Profesör James Moriarty, burada artık eteklerindeki taşları döküyorlar ve Holmes, düşmanına hem nefret hem de hayranlık beslediğini gizleyemiyor.

Blackwood'un Ayini, Sherlock Holmes 1:

Kara büyüler, ayinler, şeytanlar korkutamıyor Sherlock Holmes’u ve mantık dışı gördüğü her yere müdahale ediyor. Zeki dedektifin yakın dövüş yeteneklerine de şahit olduğumuz bu sahnede, Dr. Watson’ın neden Sherlock Holmes’un yardımcısı olduğunu ve başarılarının en büyük destekçisi olduğunu da görüyoruz.

Köpeği Yine Öldürmüş, Sherlock Holmes 1:

Sherlock dizisinde gördüğümüze benzer bir buhranın içinde görüyoruz yine karakterimizi. Elinde silah olan, zeki ve depresyona girmiş bir dedektifi izlemesi her ne kadar eğlenceli olsa da onun yardımcısı, ev sahibi ya da komşusu olduğunuz zaman beraber pek keyifli anlar yaşamayacaksınız.

Ben Sherlocked, Sherlock 2. Sezon 1. Bölüm:

Ezeli düşmanlarından Irene Adler ile kendine yakışır bir bölüm finali yapıyor Sherlock Holmes. Burada dedektifin detaylara olan ilgisi ve önemsiz şeylerden bile anlam çıkarabilen başarılı gözlem yeteneği Miss Adler’i bile şaşkına çeviriyor. Holmes son sözünü söylemeden, hiçbir şey sona ermiyor.

Gizemi Çöz, Sherlock Holmes 1:

Sherlock Holmes ve yardımcısı Dr. Watson dava peşinde garip bir laboratuvara giriyorlar. Serinin birinci filminin en kritik bölümlerinden biridir bu sahne. Çünkü seyircinin, Holmes’un gözlem yeteneğini ve normal insanlardan farklı çalışan aklını gözlemleme şansı bulduğu en detaylı sahnelerden bir tanesidir.

Sherlock Keman Çalıyor, Sherlock 4. Sezon 3. Bölüm:

Efsana dedektif ile ilgili yapılan tüm dizi ve filmler arasında bugüne kadar görülmüş en etkileyici final sahnelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sir Arhur Conan Doyle’un Sherlock Holmes karakterini bir şelaleden düşürerek öldürdüğü hikayeyle aynı ismi yani “The Final Problem” adını taşıması da, bu bölümü özel kılan ayrıntılardan.

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan efsane dedektif Sherlock Holmes karakterini unutulmaz kılan 15 dizi ve film sahnesini listeledik. Bunlar dışında sizin de unutamadığınız sinema ve dizi tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Sherlock Holmes sahneleri varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın.