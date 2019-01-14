İnsansız Hava Aracı Pilotlarında Rekor Bir Artış Yaşanıyor

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) verilerine göre 2018'de İnsansız Hava Araçlarında ve İnsansız Hava Aracı pilotu sayısında rekor bir artış yaşandı.

İnsansız Hava Araçlarına (İHA) yatırım giderek artıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise 2016 yılında 11 bin 839 olan İHA pilotu sayısı, 2017 yılının sonlarında 22 bin 195’e, 2018 yıl sonu itibariyle de 35 bin 660’a yükseldi.

Bu durum İnsansız Hava Araçlarının sayısında da doğru orantılı bir şekilde arttı. 2016 yılında 8 bin 349 olan İHA sayısı ise 2017 yıl sonunda 20 bin 813’e, 2018 sonunda ise 27 bin 560’a ulaştı.

Bununla birlikte yapılan yazılı bir açıklamada İnsansız Hava Araçları için eğitim veren kuruluş sayısında da son yıllarda büyük bir artış yaşandığına işaret ediliyor. Açıklama, 2018'de 15 eğitim kurumu bulunuyorken, yeni gelişmelerle toplam sayının 29'a ulaştığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra Ankara’da 11 ve İstanbul’da 5 kuruluş yetkilendirilirken, Eskişehir, Nevşehir, Samsun, Kayseri, Konya, Burdur, Elazığ, Kocaeli, Tokat ve Antalya’da da İHA eğitimi önümüzdeki günlerde başlayacak.