Siber Hırsızlar, Dövizdeki Dalgalanmayı Fırsata Çeviriyor

Türkiye’deki döviz dalgalanmasını fırsat bilen siber saldırganlar, banka müşterilerini hedef alan yeni bir kandırma yöntemine gözlerini diktiler.

Ülkemizde meydana gelen döviz dalgalanmaları, siber saldırganların yeni bir yöntem bulmasına da olanak tanıdı. Bu konuda Türkiye’nin önde gelen bankaların müşterilerini hedef alan kandırma (olta) mesajları, bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in de dikkatini çekti.

ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, şu sıralar tüm vatandaşların döviz ve para piyasasını takip ettiğini, bu sebeple de sürekli olarak çeşitli e-mail ve SMS mesajları aldıklarını belirtti. Bu noktada tüm kart aidatınız geri ödenecek, döviz hesabınızın dökümü ektedir, adınıza şu kadar döviz alındı veya satıldı, döviz hesabı dökümünüz ektedir, büyük promosyon, hesabınıza ekstra puan gibi mesajlara itibar edilmemesini isteyen Tuğral, herhangi tatsız bir durumun yaşanmaması için müşterilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Özellikle internet güvenliği yazılımı bulunmayan müşterilerin etkilendiği sahtekârlık yöntemi, bilgisayar veya telefonlara ekli dosyalardan virüs bulaştırıyor. Virüsün cihaza yerleşmesinin ardından ise soyguncular 2 farklı yöntemi tercih ediyor.

İlk ihtimal olarak soyguncular sahte bankacılık siteleri üzerinden online oturum açma bilgileri talep ederek, kişilerin hesaplarına doğrudan ulaşıyor. Diğer ihtimalde ise soyguncular Cryptolocker tarzı fidye yazılımları ile bilgisayar dosyalarını kilitleyerek, kullanıcılardan fidye talep etme yoluna gidiyor.

Burada yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir.