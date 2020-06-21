Sibirya'da Hava Sıcaklıkları Tarihi Rekorunu Kırdı

Dünyanın en soğuk bölgelerinden bir tanesi olan Sibirya’da geçtiğimiz cumartesi günü sıcaklık rekoru kırıldı. Bölgede bulunan bir kasabada sıcaklıklar 37 dereceyi aştı.

Geçtiğimiz haftalardaki bir haberimizde dünyanın en soğuk noktalarından bir tanesi olan Sibirya’da hava sıcaklıklarının 26 dereceye kadar çıktığını aktarmıştık. Görünüşe göre Sibirya için işler daha da kötüye gidiyor ve gitmeye de devam edecek.

Haziran ayında olmamıza rağmen ülkemizin birçok bölgesinde havalar serin seyrederken Arktik bölgesinde durum tam tersine işliyor. Rusya’nın en kuzey bölgelerinden bir tanesi olan Sibirya’da bulunan bir kasabada geçtiğimiz cumartesi günü sıcaklıklar 37,7 santigrat dereceye kadar ulaştı.

Rekor sıcaklık

CBS meteoroloji uzmanı Jeff Berardelli, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda bu sıcaklığın muhtemelen Kuzey Kutup Dairesi’ndeki ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu ifade etti. Berardelli, böyle bir sıcaklığın 2100 yılına kadar beklendiğini, yani 80 yıl erken gerçekleştiğini ifade etti.

Dünyadaki birçok meteoroloji uzmanı tarafından paylaşılan bu bilgiler İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg tarafından da paylaşıldı. Rusya, geçtiğimiz sene rekor sıcaklıklara ulaşmıştı ki görünüşe göre bu sene o rekor geride bırakılacak. Geçtiğimiz ay Sibirya’da sıcaklıklar, mevsim normallerine göre 4 derece daha sıcaktı ve hatta bölgenin bir kısmında yangın dahi çıktı.

Verkhoyansk kasabasında cumartesi akşamı hava sıcaklığı 26 dereceye düşmüş olsa da bölgede kaydedilmiş en düşük sıcaklık -67 dereceydi. İklim değişikliğinin etkileri sebebiyle Arktik bölgesi için işler daha da kötü gidiyor. Geçtiğimiz ay deniz buzu seviyesi tarihte mayıs ayındaki en düşük seviyesine geriledi. İklim değişikliğine karşı önlemlerin alınmaması her şeyi çok daha kötü hale getirmeye devam ediyor.