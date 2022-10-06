Türkiye'deki En Ucuz Sıfır Arabanın Aylık Maliyeti Ne Kadar?

Otomobil fiyatları uçup giderken, Türkiye'de bir araba sahibi olmak hiç olmadığı kadar zorlaştı. Peki Türkiye'deki en ucuz arabayı satın alacak olursak, bugün aylık kaç TL ödeme yapmamız gerekir? İşte kalem kalem hesaplama...

Otomobil satın almak, son dönemlerde iyiden iyiye zorlaştı. Zira 2019'da patlak veren COVID-19 pandemisi, tedarik zincirlerini sekteye uğrattı ve bu da sıfır araç üretiminde sorunlar yaşanmasına yol açtı. Öyle ki yıllar önce başlayan ve şimdilerde unuttuğumuz pandemi, bugün hala otomobil sektörünü etkiliyor. Şirketler, en çok da çip krizi nedeniyle eskisi gibi otomobil üretimi yapamıyorlar.

Elbette sıfır otomobile ulaşmanın zorluğu, ikinci el piyasasında da eşi benzeri görülmemiş durumlara yol açtı. Bu bağlamda; ilan sitelerine girip baktığınızda sıfırından daha pahalı olan ikinci el otomobiller görüyoruz. Tabii otomobil satın almanın tek zorlukları bunlar değil. Değer kaybeden Türk Lirası ve her geçen ay biraz daha yükselen enflasyon verileri de tüketicilerin işini zorlaştırmaya başladı. Hal böyle olunca da otomobil, pek çok vatandaş için artık rafa kalkmış durumda. Peki her şeye rağmen bir otomobil satın almayı kafaya koymuşsanız, bugün yapacağınız en düşük aylık ödeme tutarı kaç TL olur?

Bugün Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobili satın aldınız diyelim. Aylık masrafınız ne kadar olur?

Bu içeriğimizde, sizlerle birlikte derinlemesine bir hesaplama yapacağız. Türkiye'deki en ucuz arabanın hangisi olduğuna bakacak, sonra bu arabayı satın aldığımızı hayal edeceğiz. Üstelik bir yıl boyunca da bu otomobile bindiğimizi varsayıp, karşımıza çıkacak masrafları tek tek bulacağız. Tüm bu hesapların sonunda da sıfır otomobil satın almanın aylık maliyetini çıkarmış olacağız. Bakalım kaçımız, bu aylık maliyetin altına girebilecek.

Sıfır bir otomobil satın alıp bir yıl boyunca kullandığımızda hangi ödemeleri yapıyoruz?

İçeriğimize devam etmeden önce; bir sıfır otomobil satın alırken hangi kalemler için ödeme yaptığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Gelin, hemen o ödemelere bakalım.

Aracın maliyeti

Tescil işlemleri

Kasko ve zorunlu trafik sigortası

MTV

Yakıt masrafı

Lastik masrafı

Bakım masrafı

İşte tüm bu kalemler, sıfır otomobil satın alan bir vatandaşın karşısına çıkıyor. Gelin, şimdi de bu kalemlere derinlemesine bakalım ve maliyetimizin ne kadar olacağına yakından bakalım.

Türkiye'deki en ucuz otomobil: Hyundai i10

Türkiye'de satılmakta olan en ucuz otomobil, Hyundai tarafından piyasaya sürülen i10. Küçük bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan i10, ÖTV ve KDV dahil 331.500 TL karşılığında satın alınabiliyor. Bu fiyatın başlangıç olduğunu da söyleyelim. 331.500 TL'yi gözden çıkardığınızda, 1.0 litrelik küçük bir motora sahip olan manuel vites bir araca sahip olacaksınız. Belki konfordan uzak kalacaksınız ancak ayağınız yerden kesilecek.

Türkiye'deki yasalara göre sıfır otomobil satın alırken kafanıza göre kredi çekemezsiniz!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 21.02.2022 tarihinde taşıt kredileri ile ilgili bir düzenleme yaptı. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğinde* yapılan bu düzenlemeye göre nihai fatura tutarı 400 bin TL ve altında olan otomobiller için en fazla 48 ay vade ile kredi kullanılabiliyor. Üstelik fatura tutarı üzerinden kredi kullanamazsınız. Yine aynı düzenleme göre nihai fatura tutarı 400 bin TL ve altında olan otomobiller için yüzde 70'e kadar kredi kullanabilirsiniz. Yani bir Hyundai i10 sahibi olmak için 99.450 TL nakit paranız olmalı. Kalan kısım ile kredi kullabilirsiniz.

99.450 TL'yi bulduğunuzu varsayalım. Kalana da kredi kullanalım...

331.500 TL'lik Hyundai i10 satın alma serüvenimizin ikinci bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Diyelim ki 99.450 TL nakit buldunuz ve kalan kısmı için de kredi kullanacaksınız. Hiçbir bankanın özel müşterisi olmadığınızı veya emekli olmadığınızı düşündüğümüzde, genel anlamda herkes için verilen faiz oranlarıyla siz de kredi çekebilirsiniz. Bu noktada Türkiye'deki en bilindik kredi arama sitelerini kontrol ettik ve en uygun krediyi siz okurlarımız için bulduk. Bu arada, ödemede zorluk yaşamayın diye 48 ay vadeyle kredi kullanıyoruz. Kullanacağımız kredi tutarı da 232.050 TL.

En uygun kredi seçeneği: Bir devlet bankasından yüzde 1,59 faiz oranı ile (tabii verirlerse) 232.050 TL'lik kredi. Aylık ödeme 7.424 TL. Cebinizden çıkacak olan toplam para ise 357.574 TL.

Krediyi çekip bayiye ödeme yaptığınız an, aracı alıp çıkamazsınız.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir otomobilin parasını ödedikten sonra trafiğe çıkamazsınız. Çünkü satın aldığınız araba için öncelikle kayıt işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bu noktada farklı farklı bayiler ile görüştük ve şu şekilde bir bilgi aldık:

Edindiğimiz bilgilere göre bazı bayiler trafiğe kayıt işlemlerini MTV dahil, bazıları ise MTV hariç olarak hesaba katıyorlar. MTV dahil işlem yapan bayiler, tescil işlemlerinin yaklaşık olarak 2.000 TL'ye denk geldiğini söylüyorlar.

Yani aylık tescil ve MTV masrafınız, 166 TL civarında olacaktır.

Kasko ve zorunlu trafik sigortasını da unutmayalım!

Kasko, normal koşullarda zorunlu olan bir gider değil. Ancak bir sıfır otomobil satın alırken kredi kullanırsanız, kredi aldığınız banka kaskoyu yüzde 99 ihtimalle zorunlu tutacaktır. Bu yüzden kasko da yaptırmak zorundayız. Bununla birlikte; zorunlu trafik sigortası da zaten adından anlaşılabileceği üzere zorunlu. İşte bu iki kalemi de ödedikten sonra, arabamızı trafiğe çıkarmaya hazırız diyebiliriz.

Bulabildiğimiz en uygun fiyatlı zorunlu trafik sigortası ücretleri şu şekilde:

Bir internet sitesini kullanarak Hyundai i10 için sunulan zorunlu trafik sigortası ve kasko tekliflerini inceledik. Alabildiğimiz en iyi fiyat, zorunlu trafik sigortası için 4.300 TL, kasko içinse 6.644 TL olarak karşımıza çıktı.

Bulabildiğimiz en uygun fiyatlı zorunlu kasko ücretleri de şu şekilde:

Bunları topladığımızda, satın aldığımız Hyundai i10 için 10.944 TL daha ödeme yapmamız gerektiğini görüyoruz. Bunun aylık maliyeti 912 TL olacaktır.

Artık trafiğe çıkabiliriz. Arabaya bindiğiniz ilk an, benzin deposunun boş olduğunu göreceksiniz!

Tonla işi halledip Hyundai i10'unuzu çalıştırdığınız an, bir otomobil sahibi olmanın en acı tarafı ile karşılaşacaksınız. Arabanızdaki benzin göstergesi dipte olacak ve hatta acilen yakıt almanız gerektiğini anlatan uyarı simgesinin yandığını göreceksiniz. Haliyle bulduğunuz ilk benzinliğe girip depoyu fulleyeceksiniz.

Bizim buraya kadar yaptığımız tüm hesaplamalar aylık periyotlar üzerindendi. Yakıt masrafı için de aynısını yapacağız. Hyundai'ın internet sitesine gidip i10 için paylaşılan teknik verilere** baktığımızda, bu otomobilin yakıt tüketiminin 100 kilometrede ortalama 5,7 litre olduğunu görüyoruz. Yine aynı veriler, Hyundai i10'da 36 litrelik bir depo bulunduğunu gözler önüne seriyor. Gelin şimdi buna göre bir hesap yapalım.

1.0 litre motoru olan Hyundai i10'un aylık benzin maliyeti ne kadar olur?

Yukarıdaki tablo, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in 2020 yılı için yayınladığı Taşıt-Kilometre İstatistikleri*** verilerini görüyorsunuz. (Bu araştırmanın en yeni versiyonu Nisan 2023'te yayınlanacağı için 2020 yılına ilişkin verilerden devam etmek zorundayız.) Bu verilere baktığımızda; bir otomobilin yılda 12.474 kilometre yol yaptığı sonucuna ulaşıyoruz. Buna göre;

Satın aldığınız Hyundai i10'un bir deposuyla yaklaşık olarak 630 kilometre yol yaparsınız. (Fabrikaya göre böyle.)

yol yaparsınız. (Fabrikaya göre böyle.) 12.474 kilometre için yıl boyunca 20 kez depoyu fullemeniz gerekmektedir.

depoyu fullemeniz gerekmektedir. 06.10.2022 tarihinde benzinin litresi 20,75 TL seviyelerindedir. Eğer bu fiyat yıl boyunca sabit kalırsa; 36 litrelik depoyu da 20 kez fullerseniz, toplamda 720 litre benzin satın alırsınız. Bunun maliyeti toplamda 14.940 TL olur.

seviyelerindedir. Eğer bu fiyat yıl boyunca sabit kalırsa; 36 litrelik depoyu da 20 kez fullerseniz, toplamda 720 litre benzin satın alırsınız. Bunun maliyeti toplamda olur. Yıllık benzin maliyetini aylık periyoda indirdiğimizde; her ay 1.245 TL benzin masrafınız olacaktır.

Siz siz olun, yazlık ve kışlık lastik bulundurun!

Bayiden satın aldığımız otomobillerde, genelde dört mevsim lastik bulunuyor. Firmaların açıklamasına göre bu lastikler hem yazın hem de kışın optimum performansı sunuyor. Ancak kışlık lastikler ile dört mevsim lastiklere baktığımızda; lastiklerin yapısı arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. Bu yüzden; eğer kışın kar yağan veya buzlanma yaşanan bir kentte yaşıyorsanız, bayinin verdiği dört mevsim lastiği yazın kullanmaya devam edin. Ancak can güvenliğiniz için kışlık lastiği de ihmal etmeyin. Gelin hemen Hyundai i10'un lastik verilerine ve dört adet kışlık lastik almanın bize maliyetine bakalım.

Hyundai i10'da 175 65 R14-86T ölçülerinde lastikler kullanılıyor. Bu lastikler için yaptığımız internet aramalarında, kışlık lastik fiyatlarının 700 TL'den başladığını görüyoruz. Yani dört tane lastik aldığımızda 2.800 TL ödeme yapmamız gerekir.

Buna göre Hyundai i10 satın alan bir vatandaşın lastik masrafı, aylık olarak 233 TL'ye denk gelmektedir.

Arabanın borcu bitse de derdi bitmez: Araç 1 yaşına geldiğinde ilk bakıma girmek zorundasınız!

Hyundai Türkiye ile iletişim kurduk ve sıfır bir i10 için bakım masraflarını öğrenmeye çalıştık. Şirketin açıklamasına göre, satın alınan bir i10'un garanti kapsamından çıkmaması için ya 15 bin kilometrede ya da aracın teslim edildiği tarihten sonraki birinci yıl dönümünde servise girmesi ve genel kontrol yapılması gerekiyor. Hyundai'ın internet sitesinde yer alan periyodik bakım fiyatları**** tablosuna baktığımızda, i10 için yaptıracağımız ilk bakımın maliyetinin 2.091 TL olduğunu görüyoruz.

Bu bakım aracın ilk yılında mecburen yapılacağı için, maliyet tablomuza aylık 174 TL daha ekliyoruz.

Gelelim tüm bunların toplamına...

İçeriğimizin bu bölümüne kadar, Türkiye'deki en ucuz otomobil olan Hyundai i10'u satın aldık ve bir yıl boyunca da kullandığımızı hayal ettik. Bu süreçte yapacağımız tüm harcalamaları da kalem kalem yazdık. Gelin, şimdi de bu kalemlerin toplamına bir bakalım.

Türkiye'de Hyundai i10 satın almanın aylık maliyetini şu şekilde tablolaştırabiliriz:

Harcama (Aylık) Fiyat Kredi masrafı 7.424 TL Tescil masrafı 166 TL Kasko ve zorunlu trafik sigortası 912 TL Yakıt masrafı 1.245 TL Lastik masrafı 233 TL Bakım masrafı 174 TL

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, Türkiye'deki en ucuz otomobili satın aldığımız zaman aylık 10.154 TL ödeme yapacağımızı görüyoruz. Bu tutar, 5.500 TL olan asgari ücretin 1,85 katı...

Peki sizin alım gücünüz, bu otomobili almaya yetiyor mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.