Akciğer kanseri ne yazık ki en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri. Bu hastalığın en büyük nedenlerinden birinin ise her zaman sigara tüketimi olduğu düşünülüyor. Ancak durum pek de öyle olmayabilir.

Çünkü son zamanlarda yapılan çalışmalar, sigara içmeyen kişilerde akciğer kanseri riskinin büyük bir artışta olduğunu gösteriyor.

Peki bu nasıl oluyor?

Dünyada sigara içen kişilerin nüfusa oranı azalıyor fakat akciğer kanseri, her yıl ortalama 2 milyon kişinin ölümüne sebep olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre ise hiç sigara içmeyen kişilerdeki akciğer kanseri riski endişe verici bir biçimde artmaya devam ediyor. Araştırmayı yürüten uluslararası grup, bu durumu artan kirlilik seviyelerine bağlıyor. Özellikle Doğu Asya ve Çin, bundan en çok etkilenen bölgeler arasında gibi duruyor.

2022 Küresel Kanser Gözlemevi anketinden elde edilen istatistiklere ve 1988-2017 yıllarını kapsayan diğer kanser vaka kayıtları incelemelerine göre, “adenokarsinomun” isimli bir kanser tümörü, dünya çapında en yaygın akciğer kanseri türüne neden oluyor.

Bu tümörün sebep olduğu akciğer kanseri, erkeklerdeki vakaların %46’sını kadınlarda ise %59’unu oluşturuyor.

Adenokarsinomun, şaşırtıcı bir şekilde sigara içmeyen kişilerde görülen en yaygın akciğer kanseri türü. Sigara içenlerde ise zirvede değil. Ayrıca araştırmacılara göre, dünya çapında birçok ülkede sigara içme alışkanlığı azalmaya devam ediyor ancak hayatları boyunca hiç sigara içmeyen kişilerde akciğer kanser oranı da bir o kadar artmaya devam ediyor.

Ekibe göre sigara içmeyenlerde bu kanserin artışa geçmesinin en temel sebeplerinden biri, hava kirliliği. Aslında daha önceki yıllarda yapılan birkaç çalışma da adenokarsinom isimli tümör ile hava kirliliği arasında bir bağlantı olduğunu göstermişti.

Yine Çin ve Doğu Asya ile de bir bağlantı var. Çünkü o bölgelerde hava, dünyanın çoğu yerinden çok daha kirli. Şimdilerde bu bölgelerdeki oranlar çok daha yüksek fakat hava kirliliğin ülkemizde de artışa geçmeyeceğinin bir garantisi yok.

Hem ülkemizdeki hava kirliliğinin önüne geçmek hem de sigarayı bırakmak için elimizden geleni yapmamız daha sağlıklı günler görebilmemiz için oldukça önemli.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: