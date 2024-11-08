Yemeklere lezzet vermesi için tuz tüketimini bazen gereğinden fazla abarttığımız oluyor. Bu durumun ne kadar sağlıksız olduğunu söylememize bile gerek yok.

Yapılan yeni bir araştırma, tuz tüketimi ile mide kanseri arasında bir ilişki tespit etti.

Görünen o ki artık yemeklere tuz atmadan önce iki kez düşünmemiz gerek.

Aşırı tuz tüketiminin oldukça sağlıksız olduğu bilinen bir gerçek.

Hepimiz, yemeklerin bazen tadına bile bakmadan tuzu serpiştiriyoruz. Esas tat verenlerin başrolü olsa da tüketimini azaltmamızda fayda var gibi görünüyor. Yıllardır bu konuyla ilgili süregelen tartışmalar, yapılan araştırmalarla nihayete erdi.

Mide kanseri ile beslenme düzeni arasındaki ilişki incelenirken yemeklere tuz eklenmesinin de etkisi göz önüne alındı. Bunun sonucunda ise tuz tüketiminin mide kanseri riskini %41 artırdığı gözlemlendi.

Mide kanserinin tedavi seçenekleri ise kısıtlı.

Bu yüzden beslenme şekli, yaşam tarzı ve tüketilen besinler bu noktada oldukça önemli. Mideyi yormayacak şeyler tüketmek, bu riski minimuma indirmenize yardımcı olurken tuzdan uzak durmak da bir o kadar etkili.

Elde edilen bulgulara göre tuz, mide mukozasına zarar veriyor. Bunun yanında helicobacter pylori kolonizasyonuna karşı hassasiyetini artırabiliyor ve kimyasal karsinojenler ve N-nitrozo molekülleriyle gastrik epitel hücrelerine zarar verme gibi enfeksiyon dışındaki mekanizmalar yoluyla gastrik kanser riskini artırıyor.

Özellikle çok fazla tuz içeren salamura ve deniz ürünleri tüketen Asya topluluklarında mide kanseri riskinin daha fazla olduğu gözlemlendi

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