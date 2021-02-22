Sigarayı Bırakmanıza Yardımcı Olacak 5 Mobil Uygulama

Alışkanlıklardan kurtulmak herkes için zorlu bir süreç. Sigarayı bırakmak da bu alışkanlıklardan biri. Gelin sigarayı bırakmanızda size yardımcı olabilecek 5 mobil uygulamayı birlikte inceleyelim.

Sigara içmenin ne kadar zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalbinize ve kan dolaşımınıza zarar vererek hastalık geliştirme riskinizi arttıran bu sigara alışkanlığı, ayrıca 50’den fazla ciddi sağlık sorunu yaşamanıza da neden olabilir. Sigara bırakmak için de ilk olarak kendinizi "gerçek anlamda" ikna etmelisiniz. Bu da büyük bir psikolojik savaşın başlangıcı demek.

Android ve iPhone (iOS) cihazlarda kullanabileceğiniz, sigara bırakmanıza destek olacak mobil uygulamaları listeledik. Ancak unutmayın, bu uygulamaları yükleyip kullanmak bağımlılığınızı ortadan kaldırmıyor. Listedeki uygulamalar sadece yardımcı oluyorlar.

Sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak mobil uygulamalar:

Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa

Kwit - Sigara İçmeyi Bırak

Smoke Free

QuitNow!

Quit Smoking - Smoker Stop

Motivasyonunuzu kaybetmeyin: Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Inforain

Fiyatı: Ücretsiz

Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa uygulaması sigarayı bırakma girişiminizde kat ettiğiniz bütün aşamalarını görmenizi sağlıyor. Sigarayı bırakma tarihinizi ve sigara içme alışkanlıklarınızı uygulamaya tanımladığınızda, Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa sizin için sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri gösteriyor. Ayrıca bu uygulama ile sigara içmenin zararlı etkilerine dair bilimsel sonuçları da görüntüleyebilirsiniz.

Sağlığınızda ve vücudunuzda sizin fark etmediğiniz iyileşmeleri uygulamada görerek kendinizi daha motive hissedebilirsiniz. Uygulama, kullanıcılara gerçek zamanlı istatistikler, sigara içmeden geçirilen süre, içilmeyen sigara sayısı, akciğerlerin temizlenme oranı, cebinizde kalan para gibi birçok motive edici bilgiye de sunuyor.

BDT yöntemiyle sigaradan kurtulun: Kwit

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Kwitsas

Fiyatı: Ücretsiz

Kwit, sloganıyla sigarayı bırakan insanları motive etmek üzerine bir uygulama olduğunu gösteriyor. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)’den ilham alan Kwit, sigara içme isteğine karşı koyma üzerine farklı stratejiler ile sigarayı bırakmanızda size yardımcı oluyor.

İlerlemenizi ve sigarayı bırakmanızdaki gelişiminizi kayıt altında tutup günlük olarak takip edebildiğiniz uygulama, aynı zamanda sigara içmeden geçirdiğiniz günlerin sayısını, içmediğiniz sigaraların sayısını ve tasarruf ettiğiniz parayı da hesaplıyor.

Kendinizi durduramayıp sigara içtiğiniz zamanları not almanız şartıyla , uygulama size bu konuda da yardımcı oluyor. Motivasyon açısından oyunlaştırma mantığıyla kötü alışkanlığınızdan sizi kurtarmaya çalışan Kwit, ücretsiz bir uygulama.

Bir milyondan fazla referans: Smoke Free

Puanı: 4,7

Geliştiricisi: David Crane PhD

Fiyatı: Ücretsiz

Smoke Free ile 30’dan fazla etkisi kanıtlanmış sigarayı bırakma tekniğini kullanarak sigarayı bırakabilirsiniz. Sigarayı bırakma konusunda en iyi profesyonellerden bire bir yardım alarak sorularınıza yanıt alabileceğiniz uygulamada sigarayı bırakmanıza yardımcı olacak uzman tavsiyeleri alabilirsiniz.

Smoke Free, dünya üzerinde bir milyon insanın sigarayı bırakmasına ve sigara bağımlılığından kurtulmalarına yardımcı oluyor. Uygulama sayesinde sigarayı bırakma koçlarının tavsiyelerinden yararlanabilirsiniz. Başarı rozetleri ile kullanıcılarını alışkanlıklarından kurtulmaları konusunda motive eden uygulama sayesinde günlük kayıtlarınızı tutabilirsiniz.

Gerçek zamanlı durum bildirimleri: QuitNow!

Puanı: 4,6

Geliştiricisi: Fewlaps

Fiyatı: Ücretsiz

QuitNow da sigarayı bırakma konusunda Google Play ve AppStore’da bulabileceğiniz en kapsamlı araçlardan biri. Uygulama sayesinde gerçek zamanlı durum bildirimleri alarak endişelerinizden kurtulabilirsiniz. Son sigara içtiğinizde bu yana geçen süre, kaç sigara içmediğiniz ve kazandığınız zaman ve para miktarını da kayıt altına alan uygulama ile motive olabilirsiniz.

QuitNow, Dünya Sağlık Örgütü verilerine dayanarak sağlığınızın gelişim süreci ve zaman içerisinde kaydedeceğiniz başarıların listesini sunuyor. QuitNow, diğer uygulamaların aksine sosyal bir platform da aynı zamanda. QuitNow ile profilinizi oluşturabilir ve sigara alışkanlığından kurtulmaya çalışan diğer insanlarla sohbet edebilirsiniz.

İyileşmenizi gözünüzle görebileceğiniz: Smokerstop

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Dr. Med. Titus J. Brinker

Fiyatı: Ücretsiz

Smokerstop da yukarıdaki diğer uygulamar gibi sigarayı bırakmanıda yardımcı olmak için bilime dayalı motivasyon yöntemlerini kullanıyor. Kişisel hedefler belirleyerek hedeflerinize ulaşmayı amaçladığınız uygulamada, kendinizi motive edebileceğiniz bir çok araç bulabilirsiniz.

Smokerstop, sigara içmeyi bıraktıktan sonra vücudunuzda olan değişimleri görselleştirerek sigarayı bırakma önerileriyle, bu girişiminizde size yardımcı oluyor. Kullanıcılarına sigara içmemenin ve sigarayı bırakmanın avantajlarını hatırlatan uygulama ile son başarılarınız ve gelişiminizi görebilirsiniz.