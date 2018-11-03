Günlük Hayatta Kullandığımız Web Siteleri Ne Kadar Güvenli?

Günlük hayatta sosyal medya siteleri dahil birçok internet sitesine göz atıyoruz. Peki bu web siteleri ne derece güvenli?

Güvenlik firması Dashlane, hangi sitelerin müşterilerini en iyi şekilde koruduğunu bulmak için iki faktörlü kimlik doğrulama ile kişisel verilerin korunmasını inceledi. Facebook ile Google, listeyi en güvenli sırada tamamlarken, İngiltere bankaları Halifax, Lloyds ve Monzo ile beraber Trip Advisor ve Asos listenin en sonunda kendine yer buldu.

İki faktörlü kimlik doğrulama, kullanıcıların bir hesaba erişmesini zorlaştırmak için çeşitli farklı sistemleri içeren bir terimdir. Giriş tamamlanmadan önce bir hizmete veya hesaba ekstra bir koruma katmanı ekler. Bu, parola ile birlikte çalışır ve genellikle SMS, e-posta, uygulama veya USB gibi bir donanım simgesi içerir.

Dashlane, 22 popüler web sitesine baktı ve kullanıcılar için hangi korumanın yapıldığına dayalı bir puan sistemi geliştirdi. Söz konusu incelemede web sitelerinin puanları belirlenirken SMS / e-posta kimlik doğrulaması ve yazılım belirtecinin varlığı için bir puan, donanım belirteçlerinin kullanımı için de üç puan verildi. Güvenlik firmasının yaptığı 5 üzerinden puanlama ile web sitelerinin güvenlik dereceleri ölçüldü ve aşağıdaki gibi bir sonuç karşımıza çıktı.

5 Tam puan alan web siteleri

Facebook

Google

Twitter

Battle.net

2 Puan alan web siteleri

Amazon

Apple

Evernote

Instagram

Patreon

Slack

Transferwise

1 Puan alan web siteleri

Airbnb

eBay

Indeed

LinkedIn

Revolut

Yahoo!

0 Puan alan web siteleri

Asos

Halifax

Lloyds

Monzo

Trip Advisor

Oyun siteleri arasındaki tek tam puanı Battle.net'in alması dikkat çekti. Dashlane CEO'su Emmanuel Schalit, "Araştırmamızın sonucunda, iki faktör-kimlik doğrulaması hakkındaki bilginin genellikle belirsiz ve tüketicileri zorlaştıran bir şekilde sunulduğunu gördük. Aslında, araştırmacılarımız çok sayıda popüler web sitesini testlerimizden çıkarmak zorunda kaldılar çünkü siteler basit ve kolay erişilebilir bilgiler sunmuyorlardı." ifadelerini kullandı. Dashlane bu araştırmada sitelerin sadece masaüstü sürümlerini hesaba katarken puanlamaya mobil sürümleri katmadı.

Trip Advisor sözcüsü yaptığı açıklamada ''Müşterilerimizin bilgisini ciddiye alıyoruz. Güvenlik ortamı sürekli değişiyor ve müşterilerimizin kişisel bilgilerini güvende tuttuğumuzdan emin olmak için sürekli olarak gelişmekte olan sektördeki en iyi uygulamaları benimsiyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Bu araştırmalar popüler web sitelerinin ne derece güvenli olduğu konusunda bize bir fikir verse de milyonlarca kullanıcı bu siteleri kullanmaya devam edecek. Fakat milyonlarca üyesi olan sitelerin güvenlik konusuna daha fazla önem vermesi gerekiyor.