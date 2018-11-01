Sıkıntınızı Sünger Gibi Çekecek 25 MB’den Küçük 10 Oyun

Webtekno Mobil Oyun Reçetesi’ne hoş geldiniz. Her hafta, ücretsiz ve sıkıntı düşmanı oyunları sizin için listeleyeceğiz. İlk köşemizin konusu, boyutuyla internet kotanızın dostu olan kendinizi olacak Android oyunları. Özellikle telefonunuzun özellikleri çok da iyi değilse bu liste çok işinize yarayacak.

Düşük sistem özelliklerine sahip olan cihazlarda oyun oynamak ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Mobil oyunculuk sektörü hızla gelişince, oyunlar yeni teknolojilere ayak uydurmak zorunda kaldılar. Oyun telefonlarının popüler olmaya başlamasıyla, düşük sistem özelliklerine sahip mobil cihazı olan kullanıcıların sıkıntı seviyesi artmaya başladı.

Webtekno Mobil Oyun Reçetesi’nin ilk yazısında, popüler ve sistem sömüren oyunları değil, herkesin dostu olabilecek oyunları listeliyoruz. İçinizde şelale gibi akan sıkıntıyı, sünger gibi çekecek oyunları sizin için seçtik. Hazırsanız başlayalım.

10. Dr. Driving:

Uzun yıllardır Play Store listelerindeki en çok oynanan oyunlardan birisi olan Dr. Driving, basit bir araç simülasyonu. Oyuncular, arabalarını olabildiğince kurallara uygun bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. Vakit geçirmeye bire bir.

Eksileri: Bir süre sonra sıkılabilir, kurallara uymaktan vazgeçebilirsiniz.

9. Stick Hero:

Başarılı oyun şirketin Ketchapp’ın en sevilen yapımlarından olan Stick Hero, bir çubuk çizerek ne kadar eğlence vadedileceğinin kanıtı. Oyun, zorlu görevleriyle sürükleyici olarak ön plana çıkıyor.

Eksileri: Görsellik açısından bir beklentiniz olmasın, bölümlerin oldukça zorlaması canınızı sıkabilir.

8. Mekorama

Üç boyutlu bir bulmaca oyunu arıyorsanız, Mekorama en sevimli seçeneklerden birisi. Oyundaki karakterinizi hedefinize ulaştırmak için herhangi bir süre sınırınız yok. Ayrıca oyunda ölmek de yok. Her şey sizin kontrolünüzde.

Eksileri: Bazı bulmacalar, oyunun yapısı gereği neredeyse hiç ipucu vermiyorlar. Sanıyoruz ki bu da yapımcıların oyun içi satın almaları teşvik etme yolu. Yine de aklınızı kullanmanız için yeterli şansınız var.

7. Robotek:

Ücretsiz olarak çok oyunculu desteği sunan Robotek, basit grafikleri ve kolay arayüzüyle eğlenceli bir yapım. Bir robot olarak dünyayı ele geçirmeniz gerekiyor, bunun için diğer robotlarla iş birliği yapmalısınız.

Eksileri: Kısıtlı süper güçler, bazen çok fazla seçenek sunmuyor.

6. Stairway:

Merkezde yer alan objeyi, karmaşık merdiven yapılarından kısa sürede aşağıya indirmeniz gerekiyor. Olabildiğince seri hareket etmek ve dikkatli olmak zorundasınız.

Eksileri: Uzun süreli oynamak sıkıvı bir hal alabiliyor.

5. Physics Pencil:

Eğleterek öğreten bir oyun olarak, Türkçe adıyla Fizik kalemi, bir kağıt üzerindeki hayali objeleri hedefine ulaştırmak üzerine kurulu. Bunun için istediğiniz çizimi yapmanız mümkün.

Eksileri: Oyunun fizik motoru bazı durumlarda olmaması gereken sonuçlar verebiliyor.

4. Satranç:

Satranç’ın üzerine söylenecek bir şey yok. Üç boyutlu olmasıyla göz keyfinizi bozmayacak grafikleriyle, satranç oyununu sevenlerin mutlaka indirmesi gerek. Boyutu sadece 2 MB.

Eksileri: İlerleyen seviyelerde satrancı yeni öğrenenler için zor olabilir.

3. Twist:

Listedeki bir diğer Ketchapp oyunu olan Twist, kısa sürede etkili hamleler yapmaya bağlı olan basit bir macera oyunu. Merkezdeki obje olan küreyi, olabildiğince hızlı hamlelerle ileriye taşımanız gerekiyor. Puanlandırma ve liste rekabeti özelliği de var.

Eksileri: Tekdüzelik.

2. Cyclus:

Toplu taşıma yolculukları sırasında vaktin su gibi akmasını sağlayan bir oyundur. Amaç basit. Çevrenizdeki engellere en hızlı şekilde ateş ederek onlardan kurtuluyorsunuz.

Eksileri: Bir süre sonra hedefler küçülüyor, vuramayınca sinir harbi başlıyor.

1. Death Moto 4

Death Moto serisinin son oyunu, bir motor üzerinde kıyasıya rekabeti yaşatan küçük boyutlu uygulama. Rakiplerinizi egale etmek için iyi silahlar kuşanmanız gerek.

Eksileri: Düşük boyutu nedeniyle grafik açısından çok beklentiniz olmasın.