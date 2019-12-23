Geleceği tahmin etme konusunda garip bir üne kavuşmuş olan Simpsons dizisi hakkında yeni bir tahmin söylentisi daha ortaya çıktı. Bir tasarımcının keşfine göre Simpsons dizisi, 2010 ile 2019 yılları arasında seçilen yılın Pantone renklerini tahmin etmiş olabilir.

Yalnızca bir dönemin değil, birden fazla dönemin en popüler animasyon dizilerinden biri olan ABD yapımı Simpsons dizisi, akıllı telefonların keşfinden tutun da ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesine kadar birçok gelecek tahminiyle gündeme gelmişti. Dizinin senaristleri böyle bir çaba içinde olmadıklarını ve bu durumların birer rastlantı olduğunu söylese de ortaya birçok komplo teorisi atılmıştı.

17 Aralık'ta 30. yılını kutlayan bu efsane dizinin ismi, bugünlerde yeni bir gelecek tahmini söylentisiyle anılmaya başlandı. Dünya çapında bir renk otoritesi olan Pantone Color Institute'ün 20 yıldır aralık ayında açıkladığı 'Yılın Pantone Rengi', bir tasarımcının keşfine göre 2010 ile 2019 yılları arasında Simpsons yapımcıları tarafından tahmin edilmiş olabilir.

2010 ile 2019 arasındaki 'Yılın Pantone Rengi' seçimlerini Simpsons ailesinin odasının her yerinde görmek mümkün:

Simpsons ailesinin oturma odasında kullanılan renklerin bir anlamının olacağı, bugüne kadar kimsenin aklına gelmemişti fakat Pete Bingham isimli bir tasarımcı, odada kullanılan renklerin, Yılın Pantone Rengi seçimleriyle bağlantılı olduğunu fark etti. Pantone Color Institute'ün 2010 ile 2019 yılları arasında açıkladığı tüm renkleri ve Simpsons ailesinin oturma odasını aynı görselde birleştiren Bingham, yukarıdan inceleyebileceğiniz eşleşmeleri çıkardı.

Görselde de görülebileceği gibi 2010 ile 2019 yılları arasında açıklanan renkler, odanın dört bir yanında kullanılmış. Örneğin 2010 Pantone Rengi olan turkuaz, tavana asılı resimde kullanılırken 2019 yılının rengi olan kırmızı mercan, kilimi renklendirmede tercih edilmiş. Bazılarına göre bu durum bir tesadüf olsa da konu Simpsons olunca farklı fikirler ortaya atılabiliyor.

Peki ya 2020 Pantone Rengi...

Pantone Color Institute'ün açıklamalarına göre 2020 Pantone Rengi klasik mavi olacak. Bu rengi odada görmüyoruz fakat bu renk de Simpsons izleyicilerine uzak bir renk değil. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere 2020 Pantone Rengi olan klasik mavi, aslında Marge Simpson'ın saç rengiydi.

2010 yılından 2019 yılına kadar Pantone Color Institute tarafından açıklanan renklerin oturma odasının renklendirmesinde kullanılması gerçekten ilginç. Sizce bu bir rastlantı mı yoksa Simpsons ekibi, yeni bir gelecek tahminine daha imza mı attı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.