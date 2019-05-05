Sinema tarihi; günümüzdeki aksiyon, komedi ve benzeri filmlerin dışında uzun bir süre boyunca tamamen sessiz filmlere de ev sahipliği yaptı. Sessizlik söz konusu olunca bu kategoriye en uygun filmler de tabii ki korku ve bilim kurgu filmleri oluyor.
Bu yazımızda sinema tarihinin atası olarak kabul edilebilecek 8 adet tamamen sessiz filme göz atacağız.
1. A Trip to the Moon
- Yapım tarihi: 1902
- IMDb: 8,2
Bir bilim kurgu yapımı olan A Trip to the Moon, o dönemin popüler romanlarından esinlenilerek çekildi. Yönetmenliğini ve yazarlığını Georges Méliès'in yaptığı film, sinema tarihinin ilk bilim kurgu filmi olma özelliğini taşıyor.
2. The Cabinet of Dr. Caligari
- Yapım tarihi: 1920
- IMDb: 8,1
Sinema tarihinin ilk gerçek korku filmi olarak kabul edilen yapım, aynı zamanda Alman sinemasının da en kıymetli eserlerinden biridir. Sürrealizm olgusunun baskın olduğu The Cabinet of Dr. Caligari, 76 dakikalık başarılı bir yapım.
3. Nosferatu
- Yapım tarihi: 1922
- IMDb: 8,0
F. W. Murnau'nun Drakula'dan esinlenerek çektiği Nosferatu, aynı The Cabinet of Dr. Caligari'de olduğu gibi Alman yapımı bir film. Nosferatu, dışavurumculuk akımının başyapıtların biri olarak sayılmakta.
4. Häxan: Witchcraft Through the Ages
- Yapım tarihi: 1922
- IMDb: 7,7
Çekildiği dönemde yasaklamalara maruz kalan Häxan, bir korku filmi olarak tanıtılmış olsa da özünde bir belgesel. Yapımın en dikkat çekici noktası ise içinde barındırdığı görseller oluyor.
5. Aelita: Queen of Mars
- Yapım tarihi: 1924
- IMDb: 6,6
Günümüz filmlerine benzer uzunlukta olan Aelita: Queen of Mars, Tolstoy'un aynı ismi taşıyan kitabından esinlenilerek çekildi. Bilim kurgu filmi olarak tanımlanan Aelita'nın dram yönü de son derece kuvvetli.
6. The Phantom of the Opera
- Yapım tarihi: 1925
- IMDb: 7,7
ABD yapımı bir korku filmi olan The Phantom of the Opera, dönemine damga vurmuş yapımlardan biri. Başarılı yapımın seslendirilmiş bir versiyonu 1929'da tekrar çekildi.
7. The Lost World
- Yapım tarihi: 1925
- IMDb: 7,1
Döneminin en çok gişe yapan filmlerinden biri olan The Lost World, o dönem 1,3 milyon dolar gişe yapmıştı. Macera ve beraberinde gerilimi sunan The Lost World, Arthur Conan Doyle'un yazdığı eserden esinlenilerek çekildi.
8. Metropolis
- Yapım tarihi: 1927
- IMDb: 8,3
Yayınlandığı yıla göre bir hayli uzun bir yapım olan Metropolis, Alman yapımı bir bilim kurgu filmidir. Dünyanın en pahalı sessiz filmi olma özelliğini taşıyan Metropolis, 7.000.000 reichsmark harcanarak çekildi. Reichsmark, 1924'ten 1948'e kadar kullanılan bir Alman para birimi.
Yukarıda yer verdiğimiz 8 film, çekildikleri dönemlere ve türlerine göre sinema tarihinin en eski yapımları arasında yer alıyorlar. Yakın geçmişte çekilen bilim kurgu ve korku filmlerinin birçoğu yukarıdaki filmlerin ışığında çekilmiştir.