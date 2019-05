Sinema tarihinin ve birçok kategorinin atası sayılacak 8 yapımla karşınızdayız. Bu yazımızda yer verdiğimiz yapımların tamamı sessiz ve bilim kurgu ile korku kategorilerinde yer alıyorlar.

Sinema tarihi; günümüzdeki aksiyon, komedi ve benzeri filmlerin dışında uzun bir süre boyunca tamamen sessiz filmlere de ev sahipliği yaptı. Sessizlik söz konusu olunca bu kategoriye en uygun filmler de tabii ki korku ve bilim kurgu filmleri oluyor.

Bu yazımızda sinema tarihinin atası olarak kabul edilebilecek 8 adet tamamen sessiz filme göz atacağız.

1. A Trip to the Moon

Yapım tarihi: 1902

1902 IMDb: 8,2

Bir bilim kurgu yapımı olan A Trip to the Moon, o dönemin popüler romanlarından esinlenilerek çekildi. Yönetmenliğini ve yazarlığını Georges Méliès'in yaptığı film, sinema tarihinin ilk bilim kurgu filmi olma özelliğini taşıyor.

2. The Cabinet of Dr. Caligari

Yapım tarihi: 1920

1920 IMDb: 8,1

Sinema tarihinin ilk gerçek korku filmi olarak kabul edilen yapım, aynı zamanda Alman sinemasının da en kıymetli eserlerinden biridir. Sürrealizm olgusunun baskın olduğu The Cabinet of Dr. Caligari, 76 dakikalık başarılı bir yapım.

3. Nosferatu

Yapım tarihi: 1922

1922 IMDb: 8,0

F. W. Murnau'nun Drakula'dan esinlenerek çektiği Nosferatu, aynı The Cabinet of Dr. Caligari'de olduğu gibi Alman yapımı bir film. Nosferatu, dışavurumculuk akımının başyapıtların biri olarak sayılmakta.

4. Häxan: Witchcraft Through the Ages

Yapım tarihi: 1922

1922 IMDb: 7,7

Çekildiği dönemde yasaklamalara maruz kalan Häxan, bir korku filmi olarak tanıtılmış olsa da özünde bir belgesel. Yapımın en dikkat çekici noktası ise içinde barındırdığı görseller oluyor.

5. Aelita: Queen of Mars

Yapım tarihi: 1924

1924 IMDb: 6,6

Günümüz filmlerine benzer uzunlukta olan Aelita: Queen of Mars, Tolstoy'un aynı ismi taşıyan kitabından esinlenilerek çekildi. Bilim kurgu filmi olarak tanımlanan Aelita'nın dram yönü de son derece kuvvetli.

6. The Phantom of the Opera

Yapım tarihi: 1925

1925 IMDb: 7,7

ABD yapımı bir korku filmi olan The Phantom of the Opera, dönemine damga vurmuş yapımlardan biri. Başarılı yapımın seslendirilmiş bir versiyonu 1929'da tekrar çekildi.

7. The Lost World

Yapım tarihi: 1925

1925 IMDb: 7,1

Döneminin en çok gişe yapan filmlerinden biri olan The Lost World, o dönem 1,3 milyon dolar gişe yapmıştı. Macera ve beraberinde gerilimi sunan The Lost World, Arthur Conan Doyle'un yazdığı eserden esinlenilerek çekildi.

8. Metropolis

Yapım tarihi: 1927

1927 IMDb: 8,3

Yayınlandığı yıla göre bir hayli uzun bir yapım olan Metropolis, Alman yapımı bir bilim kurgu filmidir. Dünyanın en pahalı sessiz filmi olma özelliğini taşıyan Metropolis, 7.000.000 reichsmark harcanarak çekildi. Reichsmark, 1924'ten 1948'e kadar kullanılan bir Alman para birimi.

Yukarıda yer verdiğimiz 8 film, çekildikleri dönemlere ve türlerine göre sinema tarihinin en eski yapımları arasında yer alıyorlar. Yakın geçmişte çekilen bilim kurgu ve korku filmlerinin birçoğu yukarıdaki filmlerin ışığında çekilmiştir.