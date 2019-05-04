Hâlâ beyaz perdede gösterimde olan Avengers: Endgame, Filipinler’de bir televizyon kanalında korsan olarak gösterildi.

Avengers: Endgame filminin yapımcıları “Filmden spoiler vermeyin” dedikleri zaman küçük bir noktayı eklemeyi kaçırdı: Filmi korsan olarak da yayınlamayın. Filipinli Haber Ajansına göre bir kablolu yayın şirketi, dünyada ilk gösterimini 24 Nisan’da yapan Avengers: Endgame filmini kötü bir korsan kaliteyle yayınladı.

Kaynakta geçen ‘kötü bir korsan kalite’, akıllara sinema çekimini getirdi çünkü Marvel’ın filmin haklarını bu kadar çabuk bir şekilde vermesi mantıklı değil. Orient Cable’ın belki de yılın en çok beklenen filmini korsan bir şekilde nasıl yayınladığı ise hâlâ merak konusu.

Hollywood filmlerinin korsan kopyalarına ulaşmak fazlasıyla kolay olsa da son zamanlarda Filipinli yetkililerin korsan yayınlara karşı başlattığı hareketten sonra Orient Cable’ın bunu nasıl başardığı hâlâ bilinmiyor. Marvel şu an için herhangi bir hukuki süreç başlatacağına dair bir yorum yapmadı ancak Marvel’ın yerel intihal kanunlarını kullanacağı düşünülüyor.