Marvel Şokta: Avengers: Endgame, Daha Sinemadan Kalkmadan Televizyonda Yayınlandı

1 dk okuma süresi
155
81
34
14
10
Hâlâ beyaz perdede gösterimde olan Avengers: Endgame, Filipinler’de bir televizyon kanalında korsan olarak gösterildi.

Avengers: Endgame filminin yapımcıları “Filmden spoiler vermeyin” dedikleri zaman küçük bir noktayı eklemeyi kaçırdı: Filmi korsan olarak da yayınlamayın. Filipinli Haber Ajansına göre bir kablolu yayın şirketi, dünyada ilk gösterimini 24 Nisan’da yapan Avengers: Endgame filmini kötü bir korsan kaliteyle yayınladı.
İLGİLİ HABER

Bir Asker, Avengers: Endgame'i İzlemek İçin Ordudan Firar Etti

Kaynakta geçen ‘kötü bir korsan kalite’, akıllara sinema çekimini getirdi çünkü Marvel’ın filmin haklarını bu kadar çabuk bir şekilde vermesi mantıklı değil. Orient Cable’ın belki de yılın en çok beklenen filmini korsan bir şekilde nasıl yayınladığı ise hâlâ merak konusu.
İLGİLİ HABER

Avengers: Endgame’i İzleyenlerin Muhakkak Görmesini İstediğimiz Bomba Teori (Spoiler)

Hollywood filmlerinin korsan kopyalarına ulaşmak fazlasıyla kolay olsa da son zamanlarda Filipinli yetkililerin korsan yayınlara karşı başlattığı hareketten sonra Orient Cable’ın bunu nasıl başardığı hâlâ bilinmiyor. Marvel şu an için herhangi bir hukuki süreç başlatacağına dair bir yorum yapmadı ancak Marvel’ın yerel intihal kanunlarını kullanacağı düşünülüyor.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/05/02/pirated-avengers-endgame-philippine-cable/
Etiketler: avengers: endgame, Orient Cable
155
81
34
14
10
Emoji İle Tepki Ver
155
81
34
14
10