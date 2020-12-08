CoronaVac Aşısının Etkinlik Oranıyla İlgili Açıklama

Türkiye'ye de gelecek Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Endonezya, bu aşının etkinlik oranının yüzde 97 olduğunu açıkladı. Bu açıklamaya jet hızıyla yanıt veren Çinli yetkililer, açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, aşının antikor oluşma oranının yüzde 97 olduğunu ifade ettiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'ye 50 milyon doz adet geleceğini ve ücretsiz olacağını söylediği Çin merkezli koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aşının denendiği ülkelerden bir tanesi olan Endonezya'daki yetkililer, aşının etkinlik oranının yüzde 97 olduğunu açıkladılar. Bu açıklama üzerine yeni bir açıklama yapan Sinovac yetkilileri, yapılan açıklamayı yalanladılar. Yüzde 97'lik bir oran vardı ancak bu oran, aşının etkinliğini temsil etmiyordu.

CoronaVac isimli koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinovac yetkilileri, yüzde 97'nin etkinlik değil, serokonversiyon oranı olduğunu açıkladılar. Aşının etkinlik oranına dair resmi bir veriye sahip olmadıklarını belirten yetkililer, bu veri için aşının denendiği Brezilya'dan bilgi gelmesi gerektiğini söylediler. Sinovac, Brezilya'dan alacağı veriler doğrultusunda, CoronaVac'ın etkinlik oranını açıklayacak.

Peki 'serokonversiyon' oranı ne anlama geliyor?

Aslına bakacak olursak serokonversiyon ibaresi de aşının etkinlik oranı kadar önemli. Çünkü bu ifade, bir vürüsün vücut içine girdikten sonra ölçülebilir seviyede antikor oluşması anlamına geliyor. Yani başarılı bir aşılama ya da vücuttaki bir enfeksiyon, vücudun özgül antikor üretmesine yardımcı oluyor ve bu antikorların üretiliyor olmasına da serokonversiyon deniyor. Endonezyalı bilim insanları, önemli bir veriye ulaşmışlardı ancak bu verinin anlatımı pek de doğru değildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'nin büyük bir bölümüne, CoronaVac aşısını vurulacak. Üretim sürecinde "inaktif virüs" kullanılan bu aşı, vücuda zararsız koronavirüs enjekte edilip vücudun antikor oluşturmasını sağlıyor. Ayrıca bu aşı, Koca'ya göre yan etkisi olmayan, güvenli bir aşı. Aralık ayı sonunda uygulanmaya başlaması beklenen aşının, pandemiye karşı önemli bir silah olacağına inanılıyor.