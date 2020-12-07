Yerli Koronavirüs Aşısının Saklandığı Oda Görüntülendi

Demirören Haber Ajansı, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli koronavirüs aşısının saklandığı odaya girdi. İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet İnal'dan bilgi alan ajans, aşının nasıl bir odada, hangi koşullar altında saklandığını gözler önüne serdi.

Koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Erciyes Üniversitesi, kapılarını basına açtı. Demirören Haber Ajansı aşının saklandığı odayı görüntülerken, bu odayla ilgili de detaylı bilgi aldı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen, Faz1 çalışmaları devam etmekte olan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalar, İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal tarafından yapıldı. İnal, şu an için Türkiye'deki en güçlü koronavirüs aşı adayının hangi koşullarda saklandığını ve bu aşının bulunduğu odanın özelliklerini anlattı.

Yerli koronavirüs aşısı, özel bir odada bulunan özel bir dolapta saklanıyor

Ahmet İnal tarafından yapılan açıklamalara göre yerli koronavirüs aşısı, güvenlikli bir odada saklanıyor. Odanın her tarafında ısı kaydı yapıldığını belirten İnal, odanın ısı haritasının çıkarıldığını, bu ısı haritasının da bir alarm sistemine bağlı olduğunu ifade ediyor. Olası durumlarda hem personel hem de yönetim birimine uyarı gönderildiğini söyleyen İKUM müdür yardımcısı, ısı düşmesi ya da yükselmesi durumunda müdahale edebildiklerini belirtiyor. Ahmet İnal, odanın sadece ısı değil, nem açısından da kontrol edildiğini ifade ediyor.

Yerli koronavirüs aşısı, işte bu dolapta saklanıyor

İKUM Müdür Yardımcısı İnal, yerli koronavirüs aşısı adayının saklandığı dolabın, buzdolaplarıyla aynı standartlarda olduğunu söylüyor. Aşının dolaptan çıktıktan sonra 15 dakika oda sıcaklığında bekletildiğini ifade eden İnal, bu süre sonunda da gönüllüler üzerinde uygulama yapıldığını belirtiyor. Dolap sıcaklığının dört derece olduğunu vurgulayan İnal, yerli aşının bu şartlarda korunabileceğinin altını çiziyor.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Faz1 aşamasındaki aday aşı, şu an için 44 gönüllü üzerinde uygulanıyor. 14 Aralık tarihinde tamamlanacak olan aşamadan hemen sonra da Faz2 çalışmaları başlayacak. Vakit kaybetmek istemeyen ekip, 15 Aralık itibarıyla Faz2 çalışmalarını başlatacak.

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