Şişecam Topluluğu, V-Block olarak isimlendirdiği bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, cam yüzerlerdeki virüs bakterileri tamamıyla yok eden bir koruma katmanı. Şişecam Topluluğu, V-Block teknolojisinin koronavirüste de etkili olduğunu söylüyor. V-Block'a sahip ürünler, kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve pandemi haline gelen koronavirüs salgını, dünya üzerindeki hemen her sektörü bu konuyla ilgili çalışmak zorunda bıraktı. Hatta kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un koronavirüsle mücadele için antimikrobiyal kılıf geliştirdiğinden bahsetmiştik. Şimdi benzer bir çalışma ise ülkemizdeki önemli şirketlerden bir tanesi olan "Şişecam Topluluğu" tarafından uygulamaya konuldu.

Şişecam Topluluğu, küresel pazarlarda da diş göstermeyi başarmış olan köklü şirketlerden bir tanesi. Cam ev eşyaları konusunda rüşdünü ispatlayan şirket, şimdi de özel bir kaplama teknolojisi geliştirdi. "V-Block" olarak isimlendirilen bu teknoloji, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiriyor. Yani Şişecam Topluluğu, yeni teknolojisi ile hem evlerdeki hem de restoran ve kafe gibi işletmelerdeki koronavirüs ve diğer bakterilerin cam aracılığıyla taşınmasının önüne geçmiş olacak.

V-Block teknolojisi ile cam üzerinde koronavirüs de dahil hiçbir organizma yaşayamayacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde geliştirilen V-Block teknolojisinin dünyada ilk olduğunu ve çok kısa bir süre içerisinde geliştirildiğini açıkladı. Bu bağlamda büyük bir heyecan içerisinde olduklarını ifade eden Kırman, resmi izin sürecinin ardından bu teknolojiye sahip olan ürünlerin önce Türkiye'deki, ardından da diğer ülkelerdeki tüketicilerle buluşturulacağını ifade etti.

V-Block teknolojisi ile ilgili başka bir açıklama ise Şişecam Topluluğu Ev Eşyası Grup Başkanı Cemil Tokel tarafından yapıldı. Pandeminin ilk gününden beri süreci yakından takip ettiklerini ve alanlarında lider oldukları sektörde nasıl bir çalışma yapmaları gerektiği üzerinde çalıştıklarını söyleyen Tokel, koronavirüsü yok eden formülün açığa çıkmasıyla birlikte bu formülü, ürettikleri cam malzemeye yüksek sıcaklık altında sprey ve buhar yardımıyla entegre ettiklerini belirtti.

V-Block'un yüzde 100 yerli bir teknoloji olması, Türkiye için kritik bir önem arz ediyor. Ayrıca Şişecam Topluluğu, dünya üzerinde ilk kez böyle bir çalışmayı ortaya koyuyor. Zaten şirket yetkilileri de önce Türkiye'de olsa bile akabinde de uluslararası pazarlarda V-Block teknolojisine sahip cam eşyalarını satışa sunacaklar. Bu sayede insanlar, özellikle de restoran ve kafe gibi mekanlarda rahatlıkla bir şeyler tüketebilecekler. Bu da normalleşme sürecindeki ülkemiz için olumlu bir ekonomik kazanım olacak.