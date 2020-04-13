Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Siber Saldırı Düzenlendi

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bugün vize sınavlarını gerçekleştirecekti. Ancak üniversitenin sistemlerine saat 09:00 itibarıyla yapılan siber saldırılar, sınavların ertelenmesine neden oldu.

Tüm dünyanın gündemini uzunca bir süredir meşgul eden koronavirüs salgını, olağanüstü bir süreçten geçmemize neden oluyor. Öyle ki insanlar artık, evlerinden çıkmıyorlar ve böylelikle bu virüsü kapmamaya ve sevdiklerine bulaştırmamaya çalışıyorlar. Ayrıca yetkililer de salgının önlenmesi için gerekli tedbirleri alıyorlar ve neredeyse her geçen gün, bu tedbirlerin kapsamı genişliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı tedbirlerden bir tanesi de okulların tatil edilmesiydi. Salgının ilk günlerinde alınan karar, ilköğretimden üniversiteye kadar eğitim veren tüm kurumları kapsıyordu. Hal böyle olunca hem okul hem de üniversitelerde uzaktan eğitim sistemi benimsendi ve öğrenciler şu sıralar, bir süredir aldıkları bu uzaktan eğitimin sınavlarına girmekle meşguller.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen üniversitelerden bir tanesi de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Üniversite kapsamında eğitim gören öğrenciler, yaklaşık bir aydır uzaktan eğitim alıyorlar. Hatta öğrenciler, bu sabah da aldıkların derslerin vize sınavlarına gireceklerdi. Ancak sınav saatlerinde üniversitenin sistemlerine yapılan siber saldırılar, vize sınavlarının yapılmasının önüne geçti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki belirli fakülteler, bugün saat 09:00 ila 10:00 arasında vize sınavlarını gerçekleştireceklerdi. Ancak üniversite yönetimi, düzenlenen siber saldırılar nedeniyle sınavları ertelemek durumunda kaldı. Yetkililer, yeni sınav takviminin ilerleyen günlerde duyurulacağını açıkladılar. Konuyla ilgili olarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yetkilileri tarafından da resmi bir açıklama yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, üniversitenin sabah 08:00 ile 09:00 saatlerine yapılan sınavlarda herhangi bir sorun yaşanmadığı ancak saat 9:00'dan sonra sunuculara ciddi bir DDoS saldırısının düzenlendiği açıklandı. Yaklaşık 40 dakikalık kesintiye neden olan saldırıda, üniversite iletişim kapasitesinin 18 kat fazla yoğunluk oluştuğu açıklandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük'ü tarafından yapılan yazılı açıklamada yaşanan bu siber saldırı, "İyi niyetten uzak kişiler eğitim ve sınavları durdurmaya yönelik çalışması" olarak nitelendirildi. Saldırının ULAKNET bünyesinde durdurulduğunu bildiren yetkililer, sınav sunucularının korunmasının sağlandığını açıkladılar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan resmi açıklama şöyle