Sivas’ta Yeraltı Şehrine Gittiği Düşünülen Bir Tünel Bulundu

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Mağara köyünün sakinleri, köydeki bir tepenin zirvesinde gizemli bir tünel keşfettiler. Tünelde insan yapımı basamaklar olduğunu söyleyen köylüler, tünelin bir yeraltı şehrine indiğini düşünüyorlar.

Sivas’ın kent merkezine 94 km mesafedeki Mağara köyü, bölgede bulunan çok sayıda mağara ile biliniyor. Mağara köyünde şimdi de gizemli bir tünel bulundu. Tüneli keşfeden köylüler, tünelin bir yeraltı şehrine indiğini düşünüyorlar.

Mağara köyünde yaşayan Feramuz Yıldırım, gizemli tünelin ne zaman açıldığını bilmediklerini söyledi. Yıldırım, tünelin insan yapımına benzer 80 basamağı olduğunu ifade etti ve tünel hakkında söylentilerin tünelin bir yeraltı şehrine bağlandığını iddia ettiğini dile getirdi.

Gizemli tünel hakkında açıklama yapan Mağara köyü sakini, “Gördüğünüz mağara 80 basamaktan oluşuyor, 100 metre aşağıya iniyor. Bazı arkadaşlar mağarayla uğraşmış. Vatandaşlar, buranın altında yeraltı şehri olduğunu düşünüyorlar” dedi.

Tünelin insan eliyle yapılmış olduğunu düşünen Feramuz Yıldırım, tünelin araştırılmasını istiyor. Yıldırım, “Buranın bilim adamları, arkeologlar tarafından araştırılmasını rica ederiz. Merdivenler tam olarak belli, güzel bir görüntüsü var. Buranın altını ben de merak ediyorum. İlk gördüğümde ben de şaşırdım” dedi.