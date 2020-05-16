AMOLED Ekranlara Özel Tasarlanan 35 Siyah Duvar Kağıdı

5 dk okuma süresi
9
1
1
0
0
AMOLED ekranlı akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz siyah ve koyu renk ağırlıklı, AMOLED duvar kağıtlarını sizler için derledik. Duvar kağıtlarını kullanırken aynı zamanda pil tasarrufu da sağlamış olacaksınız.

Akıllı telefonların en büyük problemi elbette tahmin edebileceğiniz gibi pil kapasiteleri. AMOLED ekrana sahip bir cihaz kullanıyorsanız telefonunuzun ekranı için daha koyu renkli ya da siyah duvar kağıtları seçerek bu kapasiteyi bir nebze de olsa artırabiliyorsunuz.

Pil performansınıza az da olsa bir katkı sağlayacak ve telefonunuza şıklık katacak AMOLED duvar kağıtlarını sizinle paylaştık.

AMOLED duvar kağıtları:

Güneş sistemimizdeki her nesne

solar system

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kobe Bryant

kobe bryant

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Şehiriçi trafik:

Şehiriçi Trafik

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Yörüngeler:

Uzay Araştırmaları

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uzun pozlama dönme dolap

Uzun pozlama Dönme dolap

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Anatomi:

revealing

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Çizgiler:

çizgiler

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Megalofobi:

megalofobi

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Işıma:

ışıma

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Eve Bakış:

eve bakış

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Rüya uçuşu:

rüya uçuşu

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Lombard Caddesi 36:

Lombard Caddesi 36

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Baykuş:

baykuş

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Mario:

mario

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Pokemon "Haunter"

haunter

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

ASCII Joker

ASCII Joker

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Tokyo Kulesi

tokyo kulesi

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Rick and Morty

rick and morty

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Wall-E

Wall-E

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Yan Ayna

yan ayna

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Joker/Phoenix

joker phoenix

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Gezegenler

gezegenler

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Vader Vorteks

vader vorteks

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Piksel Dünya

piksel dünya

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Düşük Enstantane

düşük enstantane

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Örümcek Adam

örümcek adam

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Darth Revan

darth revan

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

GameBoy 

gameboy

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Alev

alev

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uzay

uzay

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Neon Şekiller

neon şekiller

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Goku

vageta

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Amerika papağanı

amerika papağanı

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Araba

araba

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Mum

mum

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

AMOLED ekranlı cihazlarınızda kullanabileceğiniz duvar kağıtlarını sizlerle haberimizde paylaştık. Duvar kağıtlarının altlarındaki linkleri kullanarak orijinal boyutunda indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hem telefonunuza şıklık katacak hem de pil tasarrufu sağlamış olacaksınız.

AMOLED ekranlar neden siyah ve koyu renklerde daha başarılı?

amoled

Öncelikle ekran teknolojilerinden biraz bahsedecek olursak AMOLED ekranlarda görüntü oluşturulurken her bir piksel ayrı ayrı aydınlatılır. LCD ekranlarda arka aydınlatmaya gerek duyulurken AMOLED ekranlar arka aydınlatmaya gerek duymazlar. LCD ekranlarda görülen sorunlardan biri de koyu renklerin olduklarından daha açık renkte görünme sorunudur. AMOLED ekranların böyle bir problemleri yoktur. 

AMOLED ekranlar LCD ekranlarda olduğu gibi çok katmana sahip olmadığı için çok daha ince yapıda üretilebiliyor. Hatta bu ekranların belirli bir açıya kadar kıvrılabildiğini de üretilen modellerde gördük. AMOLED ve LCD ekranlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimize buradan göz atabilirsiniz.

AMOLED ekranlar batarya konusunda nasıl bir avantaj sunuyor? 

amoled batarya

Şimdi isterseniz gelin AMOLED ekranlar pil ömrü konusunda nasıl bir avantaj sunuyor gelin birlikte bakalım. XDA Developers'daki kullanıcılar bu konuda bir deney yaparak, AMOLED ekranda siyah bir duvar kağıdı kullanarak pil ömründen saatte yaklaşık %6 ve tam parlaklıkta saatte yaklaşık %8 tasarruf edilebileceğini göstermiş oldular.

AMOLED ekranlar siyah duvar kağıdı kullandıklarında görüntüyü oluşturmak için pikselleri kapattığı için pil ömründen oldukça fazla tasarruf sağlıyor. Bu sonuçlar kullanılan cep telefonuna ve ortam şartlarına göre elbette fark edebilir ancak pil tasarrufu sağladığı su götürmez bir gerçek. Farklı bir yöntem kullanan bir kullanıcı ise bir gün boyunca AMOLED ekran kullanarak %18 tasarruf sağladı. AMOLED ekrana sahip bir telefonunuz varsa, genellikle siyah veya daha koyu duvar kağıtları kullanarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.
9
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
9
1
1
0
0
En Güncel Haberler