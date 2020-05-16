Akıllı telefonların en büyük problemi elbette tahmin edebileceğiniz gibi pil kapasiteleri. AMOLED ekrana sahip bir cihaz kullanıyorsanız telefonunuzun ekranı için daha koyu renkli ya da siyah duvar kağıtları seçerek bu kapasiteyi bir nebze de olsa artırabiliyorsunuz.
Pil performansınıza az da olsa bir katkı sağlayacak ve telefonunuza şıklık katacak AMOLED duvar kağıtlarını sizinle paylaştık.
AMOLED duvar kağıtları:
Güneş sistemimizdeki her nesne
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Kobe Bryant
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Şehiriçi trafik:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Yörüngeler:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Uzun pozlama dönme dolap
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Anatomi:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Çizgiler:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Megalofobi:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Işıma:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Eve Bakış:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Rüya uçuşu:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Lombard Caddesi 36:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Baykuş:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Mario:
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Pokemon "Haunter"
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
ASCII Joker
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Tokyo Kulesi
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Rick and Morty
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Wall-E
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Yan Ayna
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Joker/Phoenix
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Gezegenler
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Vader Vorteks
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Piksel Dünya
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Düşük Enstantane
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Örümcek Adam
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Darth Revan
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
GameBoy
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Alev
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Uzay
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Neon Şekiller
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Goku
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Amerika papağanı
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Araba
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
Mum
Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
AMOLED ekranlı cihazlarınızda kullanabileceğiniz duvar kağıtlarını sizlerle haberimizde paylaştık. Duvar kağıtlarının altlarındaki linkleri kullanarak orijinal boyutunda indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hem telefonunuza şıklık katacak hem de pil tasarrufu sağlamış olacaksınız.
AMOLED ekranlar neden siyah ve koyu renklerde daha başarılı?
Öncelikle ekran teknolojilerinden biraz bahsedecek olursak AMOLED ekranlarda görüntü oluşturulurken her bir piksel ayrı ayrı aydınlatılır. LCD ekranlarda arka aydınlatmaya gerek duyulurken AMOLED ekranlar arka aydınlatmaya gerek duymazlar. LCD ekranlarda görülen sorunlardan biri de koyu renklerin olduklarından daha açık renkte görünme sorunudur. AMOLED ekranların böyle bir problemleri yoktur.
AMOLED ekranlar LCD ekranlarda olduğu gibi çok katmana sahip olmadığı için çok daha ince yapıda üretilebiliyor. Hatta bu ekranların belirli bir açıya kadar kıvrılabildiğini de üretilen modellerde gördük. AMOLED ve LCD ekranlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimize buradan göz atabilirsiniz.
AMOLED ekranlar batarya konusunda nasıl bir avantaj sunuyor?
Şimdi isterseniz gelin AMOLED ekranlar pil ömrü konusunda nasıl bir avantaj sunuyor gelin birlikte bakalım. XDA Developers'daki kullanıcılar bu konuda bir deney yaparak, AMOLED ekranda siyah bir duvar kağıdı kullanarak pil ömründen saatte yaklaşık %6 ve tam parlaklıkta saatte yaklaşık %8 tasarruf edilebileceğini göstermiş oldular.
AMOLED ekranlar siyah duvar kağıdı kullandıklarında görüntüyü oluşturmak için pikselleri kapattığı için pil ömründen oldukça fazla tasarruf sağlıyor. Bu sonuçlar kullanılan cep telefonuna ve ortam şartlarına göre elbette fark edebilir ancak pil tasarrufu sağladığı su götürmez bir gerçek. Farklı bir yöntem kullanan bir kullanıcı ise bir gün boyunca AMOLED ekran kullanarak %18 tasarruf sağladı. AMOLED ekrana sahip bir telefonunuz varsa, genellikle siyah veya daha koyu duvar kağıtları kullanarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.