AMOLED ekranlı akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz siyah ve koyu renk ağırlıklı, AMOLED duvar kağıtlarını sizler için derledik. Duvar kağıtlarını kullanırken aynı zamanda pil tasarrufu da sağlamış olacaksınız.

Akıllı telefonların en büyük problemi elbette tahmin edebileceğiniz gibi pil kapasiteleri. AMOLED ekrana sahip bir cihaz kullanıyorsanız telefonunuzun ekranı için daha koyu renkli ya da siyah duvar kağıtları seçerek bu kapasiteyi bir nebze de olsa artırabiliyorsunuz.

Pil performansınıza az da olsa bir katkı sağlayacak ve telefonunuza şıklık katacak AMOLED duvar kağıtlarını sizinle paylaştık.

AMOLED duvar kağıtları:

Güneş sistemimizdeki her nesne

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kobe Bryant

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Şehiriçi trafik:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Yörüngeler:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uzun pozlama dönme dolap

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Anatomi:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Çizgiler:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Megalofobi:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Işıma:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Eve Bakış:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Rüya uçuşu:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Lombard Caddesi 36:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Baykuş:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Mario:

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Pokemon "Haunter"

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

ASCII Joker

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Tokyo Kulesi

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Rick and Morty

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Wall-E

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Yan Ayna

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Joker/Phoenix

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Gezegenler

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Vader Vorteks

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Piksel Dünya

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Düşük Enstantane

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Örümcek Adam

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Darth Revan

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

GameBoy

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Alev

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Uzay

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Neon Şekiller

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Goku

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Amerika papağanı

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Araba

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Mum

Duvar kağıdını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

AMOLED ekranlı cihazlarınızda kullanabileceğiniz duvar kağıtlarını sizlerle haberimizde paylaştık. Duvar kağıtlarının altlarındaki linkleri kullanarak orijinal boyutunda indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hem telefonunuza şıklık katacak hem de pil tasarrufu sağlamış olacaksınız.

AMOLED ekranlar neden siyah ve koyu renklerde daha başarılı?

Öncelikle ekran teknolojilerinden biraz bahsedecek olursak AMOLED ekranlarda görüntü oluşturulurken her bir piksel ayrı ayrı aydınlatılır. LCD ekranlarda arka aydınlatmaya gerek duyulurken AMOLED ekranlar arka aydınlatmaya gerek duymazlar. LCD ekranlarda görülen sorunlardan biri de koyu renklerin olduklarından daha açık renkte görünme sorunudur. AMOLED ekranların böyle bir problemleri yoktur.

AMOLED ekranlar LCD ekranlarda olduğu gibi çok katmana sahip olmadığı için çok daha ince yapıda üretilebiliyor. Hatta bu ekranların belirli bir açıya kadar kıvrılabildiğini de üretilen modellerde gördük. AMOLED ve LCD ekranlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimize buradan göz atabilirsiniz.

AMOLED ekranlar batarya konusunda nasıl bir avantaj sunuyor?

Şimdi isterseniz gelin AMOLED ekranlar pil ömrü konusunda nasıl bir avantaj sunuyor gelin birlikte bakalım. XDA Developers'daki kullanıcılar bu konuda bir deney yaparak, AMOLED ekranda siyah bir duvar kağıdı kullanarak pil ömründen saatte yaklaşık %6 ve tam parlaklıkta saatte yaklaşık %8 tasarruf edilebileceğini göstermiş oldular.

AMOLED ekranlar siyah duvar kağıdı kullandıklarında görüntüyü oluşturmak için pikselleri kapattığı için pil ömründen oldukça fazla tasarruf sağlıyor. Bu sonuçlar kullanılan cep telefonuna ve ortam şartlarına göre elbette fark edebilir ancak pil tasarrufu sağladığı su götürmez bir gerçek. Farklı bir yöntem kullanan bir kullanıcı ise bir gün boyunca AMOLED ekran kullanarak %18 tasarruf sağladı. AMOLED ekrana sahip bir telefonunuz varsa, genellikle siyah veya daha koyu duvar kağıtları kullanarak pil ömründen tasarruf edebilirsiniz.