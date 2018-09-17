Beş tanesi dünyanın dört bir köşesinde yaşayan sanatçılar tarafından yapılmış altı farklı yağlı boya tablosu. Tablolardan birisi, gelişmiş bir yapay zeka yazılımı tarafından üretildi. Peki onu tespit edebilir misiniz? Şimdiden söyleyelim ki işiniz çok zor.

Yapay zeka şirketi GumGum ve Rutgers Üniversitesi Sanat ve Yapay Zeka Laboratuvarı işbirliğinde geliştirilen bir deney, internetin gündemine oturdu. Aratışmacılar bir yapay zekanın insan üretkenliğine ne kadar yaklaşacağını test etmek istediler.

Artık yapay zekaların devraldığı işlerimizi kaybetme korkusuyla yaşadığımız şu günlerde, sanatın hala insanlar tarafından icra edileceğini düşünüyoruz. Açıkçası biraz yanılıyor olabiliriz. Zira daha önce şarkı ve şiirler yazan, film senaryosu oluşturan yapay zeka yazılımları görmüştük. Bu eserler insanlar tarafından ayırt edilebilseler de resim konusunda aynı şey söz konusu olmayabiliyor.

Aşağıdaki 6 tablonun birisi, deneyin bir parçası olan yapay zeka tarafından üretildi. Sizce o tablo hangisi?

GumGum’ın pazarlama müdürü Ben Plomion, “Makineler tarafından üretilen sanatın, duygudan yoksun olduğu için insan tarafından üretilen sanatla eşdeğer tutulamayacağını düşünüyorum. Yine de makineler, insanların sanata bakış açılarını değiştirebilir, yeni teknikler sunabilirler” şeklinde konuştu.

Deneye katılan 6 tablonun hepsi, 20. yüzyıl soyut sanat anlayışına yönelik eserler olarak yorumlanıyorlar. Virgina’da yaşayan sanatçı Pindar van Arman tarafından geliştirilen Cloudprinter isimli robot, yapay zeka sayesinde bu tablolardan birisini üretebildi. O tablo, belki de bir robotun ürünü olduğuna en son şans vereceğiniz F şıkkında bulunuyor.

Normalde robotlardan ve yapay zekadan kübik ve keskin hatlara sahip bir ürün beklersiniz. Nitekim F şıkkındaki tabloda bir insan görüyorsunuz. Üsteklik fırça darbeleri son derece savruk kullanılarak, akan boyalarla gizemli bir hava katılmış durumda. Hatta bu resmin üzgün bir insanı renklerle sergilediğini söyleyerek işin içine duyguları da katabiliriz.

İnsan-makine işbirliğinin en somut örneklerinden birisi olan Cloudpainter, yapay zeka destekli otomasyon teknolojilerinin geldiği noktayı gösteriyor.