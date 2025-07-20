Skoda'nın büyük heyecanla beklenen B SUV elektrikli modeli Epiq'in muhtemel tasarımı paylaşıldı. 25 bin euro'luk uygun bir fiyatla çıkması beklenen araç, oldukça şık görünecek.

Kuşkusuz Türkiye’de de büyük ilgi gören otomobil markalarından biri olan Skoda, düzenli olarak yeni modelleriyle karşımıza çıkıyordu. Şirketin B SUV segmentine iddialı bir şekilde giriş yapmasını sağlayacak yepyeni elektrikli modeli Epiq de otomobilseverlerin en çok beklediği araçlardan biriydi.

Şimdi ise Epiq modeli hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Motor1’deki meslektaşlarımız, Skoda Epiq modelinin bugüne kadar sızdırılan bilgilerle ve detaylarla oluşturulan render görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler, Epiq’in iddialı olacağını bir kez daha gösteriyor.

25 bin euro’luk Skoda Epiq böyle gözükecek

Görsellere baktığımızda Skoda Epiq modelinin oldukça şık bir görünümle gelebileceğini görüyoruz. Elroq ve Enyaq gibi modellerdeki modern tasarım dili, bu modele yansıtılmış. Önde agresif bir görünüm kazandıran parlak siyah kaplamalı ızgara var. LED matrix farları da dikkat çeken kısımlarından.

Epiq modelinin 4,1 metre uzunluğunda olması bekleniyor. Araç, Jeep Avenger, Renault 4 E-tech, Volvo EX30 gibi araçlara rakip olarak piyasaya sürülecek. Arka tarafında göze çarpan bir spoiler ve bagaj kapağı kısmına yerleştirilen aydınlatılmış bir Skoda yazısı göreceğimiz de gelen bilgiler arasında. Genel anlamda konseptine bağlı kalacakmış.

Aracın iç mekân tasarımı yukarıda gördüğünüz gibi olacak. Ortada büyük bir ekran göreceğiz. Gösterge paneli ise küçük bir ekran olarak gelecek. Bunlar dışında 490 litreye ulaşan geniş bir bagaj hacmi, 400 km’yi aşan menzil gibi özellikler de bekleniyor. 2026’da yollarda olacak aracın 25 bin euro civarında fiyat etiketiyle geleceği de söylentiler arasında.