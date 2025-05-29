Skoda, ikonik hatchback otomobili Favorit'i günümüze uyarladı. Tamamen elektrikli Favorit'ten ilham alan konsept otomobil geçmişe selam çakarken modern detaylarla geliyor.

Dünyanın en büyük otomobil markalarından biri olan Skoda, yıllar boyunca birbirinden ikonik modellerle karşımıza çıkmıştı. İlk olarak 1987’de tanıtılan ve bir zamanlar yollarda bol bol görülen efsane hatchback Favorit de bunlardan biriydi. Şimdi ise Favorit’i sevenleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

Otomobil devinin tasarımcıları, ikonik Favorit modelini yeniden hayal ederek günümüze uyarladı. Favorit’in tasarımından ilham alan ve modern tasarım detaylarıyla donatılan bu konsept otomobil, hem eskiye selam çakıyor hem de modern özelliklerle donatılıyor.

İşte Favorit’ten ilham alan tamamen elektrikli o konsept

*Skoda Favorit (sol) & Skoda Favorit elektrikli konsepti (sağ)

Yeni Favorit konsepti, tabii ki bir elektrikli otomobil olarak geliyor. Konsept aracın detaylarına baktığımızda ikonik modelin basit tasarımını genel anlamda koruduğunu görebiliyoruz. Bunları Skoda’nın şu anki tasarım diliyle birleştirmiş. Keskin hatlar daha yuvarlak hâle getirilirken kapı kolları ortada birleşerek arka ve önü bir araya getiriyor.

Boyut olarak da eski modelden daha büyük. Böylece crossover benzeri bir görünüm kazandığını söylemek mümkün. Hem önde hem de arkada LED ışıklandırmaları görebiliyoruz. Arkada parlayan Skoda yazısı da dikkat çekiyor. Tasarımcılar, plastik kaplama ve diğer sportif dokunuşlarla yarış odaklı versiyonunu bile hayal ettiklerini söylüyor.

*Aracın yarış odaklı versiyonu bile düşünülmüş.

Orijinal Favorit, 67 beygir gücüne kadar üretebilen 1,3 litrelik dört silindirli bir motorla geliyordu. Konsept tasarımın teknik detayları açklanmadı ancak gerçek olsa bundan çok daha güçlü hâlde gelebilirdi. Konseptin Ljudmil Slavov isimli tasarımcının eseri olduğunu belirtelim. Slavov, yaklaşık 120 saatte Favorit’i günümüze taşıyan bu aracı tasarlamış.

Tabii ki bunun bir konsept model olduğunu, Skoda’nın şimdilik böyle bir aracı gerçekten çıkarma gibi bir planının olmadığını belirtmek gerek. Yine de Favorit’i bugüne uyarlayan böyle bir model gelse, ID.2 gibi elektrikli araçlara güzel bir alternatif olabilirdi.