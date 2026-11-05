Skoda Karoq’un Yeni Prestige Paketi Türkiye’de: İşte Fiyatı ve Eklenen Donanımlar

Škoda, Karoq için hazırladığı Yeni Prestige donanım seviyesini Türkiye’de satışa sundu. 4.000.000 TL'lik liste fiyatı yerine 2.999.900 TL'den başlayan lansman fiyatıyla sunulan pakette 360 derece kamera, CANTON ses sistemi ve hafızalı koltuklar bulunuyor.

Karoq, Türkiye’de en çok ilgi gören Skoda modellerinden biri. Marka bu kez otomobilin donanım listesini büyütmüş; daha konforlu bir kabin isteyenler için Yeni Prestige adında yeni bir seviye hazırlamış.

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Pakete eklenenlerin bir kısmını daha önce üst sınıf modellerde görmüştük. Full LED Matrix farlar, elektrikli cam tavan ve elektrikli bagaj kapağı da standart olunca listede eksik kalan pek bir şey kalmıyor. Şehir içinde park ederken işe yarayan yardımcılar da var, uzun yolda yorgunluğu azaltacak koltuk ayarları da.

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Herkes kendi ayarını buluyor

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Sürücü ve ön yolcu koltukları elektrikli, hafıza fonksiyonlu ve elektrikli bel destekli. Otomobili birden fazla kişi kullanıyorsa her biri, kendi oturma pozisyonunu tek tuşla geri getirebiliyor. Yan aynalar da bu ayarı hatırlıyor.

Yeni donanımla birlikte gelen üç bölgeli tam otomatik klima ise arka yolculara da kendi sıcaklıklarını seçme imkânı veriyor.

Park manevrasını kendisi yapıyor

Otomatik park asistanı, uygun boşluğu tespit ettikten sonra direksiyonu devralarak Karoq’u kendi kendine park ediyor.

360 derece çevre görüş kamerası da aracın etrafını kuş bakışı ekrana yansıtıyor. Böylece aynalarda görünmeyen engelleri fark etmek kolaylaşıyor.

Kodiaq’ın ses sistemi artık Karoq’ta

Skoda’nın büyük SUV’u Kodiaq’tan tanıdığımız CANTON ses sistemi, Yeni Prestige’de standart. Sistem 10 hoparlörden oluşuyor ve 550 watt güç üretiyor.

Motor tarafında değişiklik yok. 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik TSI benzinli motora 7 ileri DSG şanzıman eşlik ediyor. Bagaj hacmi 521 litre; arka koltuklar katlandığında 1.630 litreye kadar çıkıyor.