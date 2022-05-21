Skoda'nın popüler aracı Superb'nin station wagon türündeki Combi modelinin Scout versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Aracın fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi dudak uçuklattı.

Volkswagen AG altında faaliyet gösteren Çekya merkezli dev otomobil üreticisi Skoda, popüler aracı Superb’nin station wagon türündeki Combi modelinin Scout isimli versiyonunu geçtiğimiz yıllarda müşterilerinin beğenisine sunmuştu. Bu aracın SUV modellere alternatif olabileceği ifade edilmişti.

Dev şirket, şimdi ise modeli Türkiye’de satışa sunmaya başladı. İlk kez Scout versiyonu ile birlikte ülkemizdeki otomobilseverlerin beğenisine sunulan Superb Combi’nin Türkiye fiyatının da şaşırtıcı olmayan bir şekilde yüksek olduğu görüldü.

Superb Combi Scout, 1 milyon 144 Bin 900 TL’ye satışa sunuldu

Önden çekişli olduğu belirtilen aracın; 1.5 TSI ACT motora, 150 beygir gücüne ve 7 ileri DSG otomatik şanzımana sahip olduğu ifade ediliyor. Aracın 4,8 metre uzunluğa, 1,8 metre genişliğe, 1,5 metre yüksekliğe ve 630 litrelik bagaj hacmine (arka koltuklar katlandığında bu sayı 1920 litreye çıkıyor) sahip olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Bunun yanı sıra Combi Scout’ın standart modele göre 15 mm daha fazla sürüş yüksekliğini bünyesinde bulundurduğu, krom çerçeveli ön panjura, alüminyum görünümlü ayna kapaklarına ve 18 inç jantlara sahip olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

Superb modellerinde gördüğümüz gibi konforlu bir iç tasarıma sahip olan ve maksimum hızının 214 km/s saat olduğu belirtilen SuperB Combi Scout’ın 0’dan 100 km’ye 9,3 saniyede ulaşabildiği aktarılıyor. 10 farklı renk seçeneğine sahip araç, ülkemizde 1 milyon 144 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.

İşte Skoda SuperB Combi Scout